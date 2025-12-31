Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2026

C’est une année difficile qui se conclut pour les Neuchâtelois sur fond de conjoncture économique ...
Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2026

C’est une année difficile qui se conclut pour les Neuchâtelois sur fond de conjoncture économique incertaine. L'année 2026 s’annonce dans la continuité, mais avec quelques éclaircies en prévision, selon la présidente du Conseil d’État Crystel Graf.

La carte de vœux 2026 du Conseil d’État a été confectionnée par quatre classes du cycle deux du canton. (Photo : Canton de Neuchâtel). La carte de vœux 2026 du Conseil d’État a été confectionnée par quatre classes du cycle deux du canton. (Photo : Canton de Neuchâtel).

Une année 2026 chaleureuse et lumineuse ! C’est ce que souhaite le Conseil d’État aux Neuchâtelois et Neuchâteloises à l’occasion de ses traditionnels vœux de fin d'année. Les douze derniers mois n'auront pas été de tout repos pour la population et les entreprises fortement impactées par la conjoncture économique morose. Le dossier des droits de douane américains aura été le plus marquant de la législature. «  Ça a été un gros bouleversement pour le canton de Neuchâtel  », estime la présidente du Conseil d’État Crystel Graf, qui rappelle l’incertitude dans laquelle les entreprises ont été plongées. Néanmoins, quelques beaux avancements sont à noter.

Crystel Graf : « 2025 ça a été une année avec plusieurs réalisations. »

Ecouter le son

L’année à venir s’annonce donc en continuité avec 2025, c’est du moins ce que souhaite le Gouvernement. «  Je crois qu’il faut être optimiste  », estime Crystel Graf. En rappelant les mesures d’accompagnement à venir concernant notamment le pouvoir d’achat de la population et les droits de douane pour les entreprises.


Le regard des jeunes générations

La carte de vœux 2026 a également été présentée à l’occasion de la nouvelle année. Cette dernière a été imaginée et créée par des élèves du cycle 2 du canton de Neuchâtel. «  Étant en charge de la formation, l’objectif de cette carte était de faire participer quatre classes des quatre régions du canton  », explique la présidente du Conseil d’État. Les élèves ont été reçus à cette l’occasion au château de Neuchâtel par la conseillère d’État. «  Notre volonté était vraiment de les faire contribuer pour qu’ils nous montrent leur vision du canton », explique Crystel Graf.

« Pour montrer que finalement on a un canton magnifique. »

Ecouter le son

Pour 2026, Crystel Graf, au nom du Conseil d’État, souhaite aux Neuchâteloises et aux Neuchâtelois «  Une année chaleureuse, lumineuse et ouverte avec de belles surprises à la clé  ». /crb


 

