Les vœux du Conseil d’État neuchâtelois pour 2026

L’année à venir s’annonce donc en continuité avec 2025, c’est du moins ce que souhaite le Gouvernement. « Je crois qu’il faut être optimiste », estime Crystel Graf. En rappelant les mesures d’accompagnement à venir concernant notamment le pouvoir d’achat de la population et les droits de douane pour les entreprises.





Le regard des jeunes générations

La carte de vœux 2026 a également été présentée à l’occasion de la nouvelle année. Cette dernière a été imaginée et créée par des élèves du cycle 2 du canton de Neuchâtel. « Étant en charge de la formation, l’objectif de cette carte était de faire participer quatre classes des quatre régions du canton », explique la présidente du Conseil d’État. Les élèves ont été reçus à cette l’occasion au château de Neuchâtel par la conseillère d’État. « Notre volonté était vraiment de les faire contribuer pour qu’ils nous montrent leur vision du canton », explique Crystel Graf.