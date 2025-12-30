Les enfants joueront sur des abeilles à la place des Lilas

La Chaux-de-Fonds se prépare un printemps ludique. La Ville mène simultanément trois projets de rénovation de places de jeux publiques. L’un à la place de l’Avenir, un autre au parc Gallet et un troisième à la place des Lilas (à côté de la place du Marché), un lieu du centre-ville très apprécié des familles qui a fait l’objet d’un soin tout particulier. Un mandat d’études parallèle a été lancé. Le processus a aussi mis à contribution l’imagination des enfants, encadrés par le Service de la jeunesse et débouché sur un projet « original et inédit », explique Patrick Jobin, le chef du service de l’Urbanisme de la Métropole horlogère. Une ruche et une grande abeille sont ainsi apparues sur la place de jeux des Lilas. Cette originalité a d’ailleurs titillé la curiosité de « plusieurs communes ». Démarrés en août, les travaux ont pris un peu de retard à cause de la neige de novembre. Les finitions restent à faire avant de pouvoir ouvrir. Ce chantier était budgété à 240'000 francs.

