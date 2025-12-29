Un service à la Garde suisse pontificale riche de deux obsèques papales et un conclave

Jérémy Page a assuré la protection du pape pendant trois ans. Il a servi dans la garde suisse jusqu'au 30 septembre dernier. Au moment de revenir sur son expérience, il explique que rejoindre les rangs de la Garde suisse pontificale était un choix logique : « Ça a toujours été une idée, depuis petit. Mon père lui-même avait fait la Garde pontificale dans les années 90, sous Jean-Paul II. C'est finalement une petite graine qui a fini par germer ».L'Imérien de 24 ans avait signé un contrat de 26 mois au départ. Il a décidé de prolonger cette aventure d'un an en 2024. « L'année 2025, c'est une année un peu spéciale, étant donné que c'est une année sainte : une année jubilaire », explique-t-il. Une année jubilaire est une célébration qui a lieu tous les 25 ans, destinée à raviver la foi des fidèles et à encourager les œuvres de charité. Cela lui a permis de suivre le Pape dans diverses activités, mais également de faire face à davantage de touristes et de pèlerins. Ce choix lui a aussi permis de connaître un conclave, un événement extrêmement rare pour un garde pontifical.

