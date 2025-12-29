La Décharge est « complètement à l’Ouest » cette année

Gérard William, qui a coécrit les textes avec Jérôme Mouttet et Emmanuelle Ging, a aussi prévu d’évoquer la figure de Brigitte Bardot, décédée lundi à l’âge de 91 ans.

Les sketches, chansons et danses seront interprétés par 14 artistes lors de 14 représentations, réparties du 31 décembre au samedi 17 janvier. L'aventure satirique de la Décharge a commencé en 2008. /vco