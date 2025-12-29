La Décharge est « complètement à l’Ouest » cette année

La première de la revue satirique neuchâteloise 2025 a lieu mercredi soir à 18h30 à la Grange ...
La première de la revue satirique neuchâteloise 2025 a lieu mercredi soir à 18h30 à la Grange aux concerts, à Cernier. Notre reportage lors de l’une des dernières répétitions.

Les comédiens de la Décharge lors de l'une des dernières répétitions avant la première de la revue satirique neuchâteloise 2025. Les comédiens de la Décharge lors de l'une des dernières répétitions avant la première de la revue satirique neuchâteloise 2025.

« Complètement à l’Ouest » : c’est le titre de la revue satirique neuchâteloise de la Décharge qui commence mercredi à la Grange aux concerts à Cernier. Un spectacle qui, comme son nom l’indique, se servira de l’actualité américaine, dans un décor de saloon, dirigé par le shérif Dingo (comprenez… Donald Trump, le président des USA). Dingo sera joué par l'improvisateur et humoriste Charles-Adamir Bernhard: « C'est mon antithèse. Au début, j'avais de la peine à le faire. Mais je commence à m'amuser à devenir odieux. Il y a un côté cathartique là-dedans. »

Charles-Adamir Bernhard : « Le personnage de Dingo, c'est mon antithèse. »

Comme chaque année, les personnalités politiques suisses, neuchâteloises et vaudruziennes ne seront pas oubliées. « On parlera des vacances de Céline [Vara] », dévoile Gérard William, le metteur en scène et président de l’association de la Décharge, dans notre reportage, faisant allusion au voyage controversé de l’élue des Verts à Oman.

Gérard William, qui a coécrit les textes avec Jérôme Mouttet et Emmanuelle Ging, a aussi prévu d’évoquer la figure de Brigitte Bardot, décédée lundi à l’âge de 91 ans.

Les sketches, chansons et danses seront interprétés par 14 artistes lors de 14 représentations, réparties du 31 décembre au samedi 17 janvier. L'aventure satirique de la Décharge a commencé en 2008. /vco


