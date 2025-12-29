Comment tirer ses feux d’artifice en toute sécurité

Allez-vous allumer un vésuve ou une fusée le soir du réveillon ? À Neuchâtel, la vente de ces feux est stable ou en baisse, selon les magasins contactés par RTN. Les modèles comme les vésuves ou les petites torches sont les plus populaires.

Mais pour éviter de faire partie des 200 personnes qui se blessent chaque année avec des feux d’artifice en Suisse, quelques conseils s’imposent pour les manipuler en toute sécurité.

D’abord, ne bricolez jamais les fusées que vous avez acheté. Cela peut être extrêmement dangereux, selon la Suva.

En préparant votre tir, choisissez un lieu dégagé et éloigné des bâtiments ou des forêts. Fixez les feux d’artifice sur un support stable, en enterrant par exemple une bouteille jusqu’au goulot dans votre jardin, ou en la déposant dans une caisse de boissons.

Le Bureau de prévention des accidents recommande aussi de préparer un seau d’eau pour réagir rapidement en cas de départ de feu ou pour refroidir une brûlure.

Au moment d’allumer la mèche, la Police neuchâteloise conseille de vérifier la force et le sens du vent. Mieux vaut renoncer s’il est trop prononcé.

De manière générale, il faut s’abstenir de fumer, rester à bonne distance et surveiller les enfants. Puis… profiter du spectacle !

Mais si une fusée n’explose pas, il ne faut jamais essayer de la rallumer et rester éloigné pendant au moins un quart d’heure. Vous pouvez ensuite la noyer dans l’eau pendant une journée et la rapporter au magasin. /jti