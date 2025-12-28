Opticien à domicile : pas besoin d’aller loin pour voir mieux !

Des lunettes, clé en main, sans sortir de chez soi. C’est le service que fournit Srdjan Milicovic. Depuis cinq ans, l’opticien de formation et basé à La Neuveville parcourt les routes de l’arc jurassien avec son Optibus afin de proposer des consultations à domicile. « Mon idée, c’était d’aller rencontrer des gens sur leur lieu de vie », explique Srdjan Milicovic. Lorsqu’il retrouve une personne chez elle, le professionnel appréhende mieux les besoins de sa clientèle en fonction de sa manière de vivre. « Je vois à quelle distance il regarde ses écrans, de quelle façon il s’assied dans son canapé, s’il lit ou pas le journal… », raconte l’opticien. Cette idée de service à domicile lui est venue assez naturellement, alors qu’il exerçait son ancien travail.