Opticien à domicile : pas besoin d’aller loin pour voir mieux !

Srdjan Milicovic parcourt les routes de l’arc jurassien depuis cinq ans avec son Optibus. Le ...
Srdjan Milicovic parcourt les routes de l’arc jurassien depuis cinq ans avec son Optibus. Le but, fournir un service d’opticien à domicile, mais aussi en institution ou dans les entreprises.

Des lunettes, clé en main, sans sortir de chez soi. C’est le service que fournit Srdjan Milicovic. Depuis cinq ans, l’opticien de formation et basé à La Neuveville parcourt les routes de l’arc jurassien avec son Optibus afin de proposer des consultations à domicile. « Mon idée, c’était d’aller rencontrer des gens sur leur lieu de vie », explique Srdjan Milicovic. Lorsqu’il retrouve une personne chez elle, le professionnel appréhende mieux les besoins de sa clientèle en fonction de sa manière de vivre. « Je vois à quelle distance il regarde ses écrans, de quelle façon il s’assied dans son canapé, s’il lit ou pas le journal… », raconte l’opticien. Cette idée de service à domicile lui est venue assez naturellement, alors qu’il exerçait son ancien travail. 

Srdjan Milicovic : « Moi-même je bouge beaucoup. »

Ecouter le son

Srdjan Milicovic explique ne pas cibler un public spécifique. « Nos clients, c’est tous ceux qui ont un nez et deux oreilles », plaisante-t-il. Toutefois, son activité prend tout son sens pour les personnes qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer. « Dans ces cas, nous apportons une réelle plus-value », estime l’opticien. En plus de ses services aux particuliers, le professionnel des lunettes et son bus se sont également approchés de diverses institutions, comme des maisons de retraite, des hôpitaux ou encore des prisons. L’Optibus s’arrête depuis quelque temps maintenant à l’établissement pénitentiaire de Bellevue à Gorgier ainsi qu’à La Promenade à La Chaux-de-Fonds. Les consultations en milieux carcérales sont un peu différentes et peuvent déstabiliser, Srdjan Milicovic nous raconte son expérience.

« C’était un fait relativement spontané. »

Ecouter le son

Finalement, l’Optibus vient aussi à la rencontre des employés. «  Des entreprises font appel à nous  », explique l’opticien. Encore une fois, ces déplacements servent à prendre en compte les besoins des clients. «  Les gens passent beaucoup de temps sur leur lieu de travail, des lunettes adaptées c’est la clé du confort et de la performance  », estime Srdjan Milicovic. Malgré le fait que ce service soit à la demande, cela ne veut pas forcément dire qu’il est plus cher que chez un lunettier classique, ajoute encore l’opticien. 

« Nous n’avons pas de lieu fixe, donc nous ne payons pas de loyer. »

Ecouter le son

Selon un récent article de la RTS, plus de 80% de la population suisse porte des lunettes ou des lentilles de corrections. La vue est donc un grand enjeu de santé publique, estime Srdjan Milicovic. «  Avec l’arrivée des grandes chaînes, on a l’impression que la lunette est devenue un bien de consommation. Pour nous, il est important d’intervenir de manière juste et au prix juste surtout  », termine l’opticien. /crb


 

