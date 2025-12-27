Prudence de mise pour les patineurs sur le lac des Taillères

Même si la glace a fait son apparition, les professionnels déconseillent de s’aventurer sur ...
Même si la glace a fait son apparition, les professionnels déconseillent de s’aventurer sur le lac des Taillères. « Tant qu’il n’est pas entièrement gelé, il y a des risques », rappelle Pascal Schneider.

Ce samedi après-midi, nombreux étaient les patineurs sur le lac des Taillères, malgré une couche de glace encore trop fine.

Les adeptes de patinage de la région doivent faire preuve d’encore un peu de patience ! Depuis trois jours, une fine couche de glace est en train de se former sur le lac des Taillères. Déjà, la foule s’y presse pour patiner et profiter du soleil. Pourtant, s’aventurer sur le lac est encore déconseillé et dangereux. « Il faut que le lac soit entièrement gelé avec une couche minimum de dix centimètres », explique Pascal Schneider, responsable du magasin Siberia Sport à La Brévine. Pour le moment, le magasin ne loue donc pas de patins aux visiteurs, il faut encore faire preuve de patience et laisser la nature faire son travail.

Pour se renseigner sur l’ouverture du lac aux promeneurs et aux patineurs, il est donc important de consulter le bulletin d’enneigement du site Neuchâtel Ski de Fond. « Il ne suffit pas de regarder la webcam », termine Pascal Schneider. /crb


