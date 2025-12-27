Prudence de mise pour les patineurs sur le lac des Taillères

Les adeptes de patinage de la région doivent faire preuve d’encore un peu de patience ! Depuis trois jours, une fine couche de glace est en train de se former sur le lac des Taillères. Déjà, la foule s’y presse pour patiner et profiter du soleil. Pourtant, s’aventurer sur le lac est encore déconseillé et dangereux. « Il faut que le lac soit entièrement gelé avec une couche minimum de dix centimètres », explique Pascal Schneider, responsable du magasin Siberia Sport à La Brévine. Pour le moment, le magasin ne loue donc pas de patins aux visiteurs, il faut encore faire preuve de patience et laisser la nature faire son travail.