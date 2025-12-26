Noël maîtrisé pour Nez Rouge, le Nouvel An en ligne de mire

Un bilan intermédiaire qui reste dans les clous. Le programme de prévention Nez Rouge s’occupe de raccompagner les automobilistes en sécurité chez eux lorsque leurs capacités sont affaiblies (peu importe la raison). Depuis le 5 décembre, plus de 580 personnes sont arrivées à bon port grâce à Nez Rouge, dont 117 uniquement sur la période du 24-25 décembre. Pour cela, de nombreux bénévoles sont nécessaires. En novembre, seule la moitié des créneaux disponibles était occupée. Heureusement, « la grille s’est remplie à temps pour occuper toutes les places depuis le début de l’opération », explique Alain Müller, président de Nez Rouge Neuchâtel. Quelques personnes supplémentaires n’auraient cependant pas été de trop : « il a manqué une ou deux équipes en début d’opération. On a fait avec et on a un peu plus roulé par équipe », souligne le président.

Prochaine échéance : Nouvel An. Pour cela un dispositif encore plus grand est à mettre en place : « 25 équipes tournent. En dehors du réveillon, c’est une dizaine d’équipes à titre de comparaison », explique Alain Müller. Pour ce Réveillon, Nez Rouge recherche encore 6 équipes de 3 personnes. /ecr