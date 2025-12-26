Adopter un animal : un engagement qui dure bien au-delà des fêtes

En 30 ans de métier, elle a observé des récurrences, notamment dans la période où les animaux sont abandonnés : « chaque année, que ce soit pendant les fêtes de Noël, de Pâques ou les vacances, il y a des abandons une semaine avant ». Une période charnière pour les refuges, qui prennent des précautions : « À partir du 18, on ne fait plus de placement. La plupart des SPA fonctionne de cette façon », explique la responsable.