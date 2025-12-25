Sans neige, le tourisme neuchâtelois s’adapte

Noël sans neige, une autre ambiance ?

En plus des loisirs rendus possibles par l’enneigement, les villes, lorsqu’elles sont couvertes d’un manteau blanc, attirent davantage les touristes. « C’est vrai que certains visiteurs sont sensibles au côté féerique qu’offre la neige », relève Vincent Matthey. Sans neige, L’esprit de Noël reste toutefois bien présent. « Beaucoup de familles se réunissent pour les fêtes et visitent la région. »

Autre phénomène récurrent lorsque la neige vient à manquer : la venue de touristes du Jura français. « C’est toujours un peu exotique pour eux de venir découvrir notre région le temps d’une journée. »

Pour Tourisme neuchâtelois, l’absence d’une véritable saison hivernale est une réalité à laquelle il faut s’adapter depuis plusieurs années. Comme les stations de ski, les activités dites « quatre saisons » sont de plus en plus prisées. Parmi elles figurent la station de La Robella et sa luge d’été — praticable également en hiver — ou encore des visites guidées des villes neuchâteloises, désormais étendues à la saison hivernale. « Beaucoup d’activités se sont déjà adaptées : la période hivernale est aujourd’hui aussi chargée que celle d’été », conclut Vincent Matthey.