Six fêtes de Noël solidaires dans le canton de Neuchâtel

« Noël autrement » à Neuchâtel

De toutes les fêtes solidaires au programme de cette année, celle qui dure le plus longtemps est le « Noël autrement » au Péristyle de l’Hôtel de Ville de Neuchâtel. La célébration mise sur pied depuis 1994 par l’association citoyenne du même nom commence le mercredi 24 décembre à 16h et prend fin le lendemain à 20 heures. Le lieu est ouvert à toutes et tous et décoré pour l’occasion. Des bénévoles vous accueillent, servent des repas de fête et proposent des animations, telles que musique, chorales ou danse. L’événement rassemble généralement près de 2'000 personnes.





« Noël des personnes isolées » à Neuchâtel

Mis sur pied depuis 1990 par le Cercle de la Côte de la société philanthropique suisse Union, le « Noël des personnes isolées » se tient le jour de la veille de Noël, le 24 décembre, à midi, à la salle de spectacle de Peseux. Il est fortement conseillé de s’inscrire. Le repas est principalement destiné aux personnes seules dans la région Peseux-Corcelles-Cormondrèche.





« Noël en commune » à Boudry

Autre tradition vieille de très nombreuses années, le « Noël en commune » est un souper plutôt qu’un dîner. Il a lieu le mercredi 24 décembre à 18 heures à la Salle de spectacle. Au départ, il s’agissait d’une fête réservée aux personnes seules ou à revenu modeste, mais elle s’est ouverte depuis quelques années à un public plus large. En plus des traditionnels repas et animations, une surprise attend chaque participant. Là aussi, il est nécessaire de s’inscrire.

« Noël partagé » à Val-de-Travers

Sur la liste de célébrations organisées la veille de Noël en milieu de journée, mais dans une autre région du canton, le « Noël partagé » se tient à la salle Fleurisia à Fleurier mercredi. Les portes sont ouvertes dès 11h30. Après le repas, des activités sont proposées pour prolonger ce moment de convivialité. L’originalité de ce rendez-vous, c’est qu’il s’agit d’un trait d’union entre les générations. Il est en effet mis sur pied et offert par le Parlement des Jeunes de Val-de-Travers. Là aussi, l’inscription est souhaitée.

« Chœur à cœur » à La Chaux-de-Fonds

Parmi les manifestations solidaires concentrées exclusivement sur le jour de Noël, le bien connu rendez-vous annuel avec « Chœur à cœur », ce n’est pas un, mais deux repas de Noël. Comme c’est le cas depuis plus de trente ans, la Maison du peuple de La Chaux-de-Fonds est ouverte pour l’occasion de 11h à 23 heures jeudi. En-dehors de l’aspect culinaire, le divertissement, avec animations, contes pour enfants et visite du Père Noël, est là aussi au rendez-vous.

« Noël-ô-Locle » au Locle

Un moment de partage et de solidarité également dans la Mère Commune. « Noël-ô-Locle », c’est le jeudi 25 décembre à Paroiscentre, de 11h à 17 heures. Parmi les moments forts, en-dehors du repas, on murmure que de la musique, des grimages et même un loto seront proposées. Là aussi, un sympathique barbu en tunique rouge sera de la partie. /jhi