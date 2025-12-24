Quelle forme prendra votre repas de Noël ?

Pour la première fois et à l’initiative de sa petite-fille, une dame nous affirme que son repas sera mis sous le signe du brunch. Une nouvelle formule aussi mise en place par une autre passante qui dit réaliser un repas canadien où chacun s’occupe d’amener ce qui le satisfait. Un autre monsieur privilégie surtout le fait que « tout le monde soit autour de la table. » C’est pourquoi il mangera une raclette avec ses convives. Car après tout, Noël est un moment de partage, rencontre et convivialité. Comme le dit une autre sondée, « que l’on mange un excellent repas ou que l’on mange un sandwich, l’esprit de Noël c’est d’être ensemble. »