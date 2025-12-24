Quelle forme prendra votre repas de Noël ?

Divers et variés, c’est ce que nous pouvons affirmer sur vos repas de Noël après le micro-trottoir mené par RTN. Alors que certaines personnes se reposent sur des repas classiques à base de viande, d’autres innovent. Parmi les nouveautés, plusieurs personnes affirment que leurs repas seront végétariens. Cette tendance leur est souvent soufflée par des jeunes neveux ou petits-enfants, mais elle séduit tout le monde, ou presque… Un monsieur accompagné de sa femme nous raconte que son fils et lui sont trop « carnassiers » pour oublier un traditionnel morceau de viande.
Pour la première fois et à l’initiative de sa petite-fille, une dame nous affirme que son repas sera mis sous le signe du brunch. Une nouvelle formule aussi mise en place par une autre passante qui dit réaliser un repas canadien où chacun s’occupe d’amener ce qui le satisfait. Un autre monsieur privilégie surtout le fait que « tout le monde soit autour de la table. » C’est pourquoi il mangera une raclette avec ses convives. Car après tout, Noël est un moment de partage, rencontre et convivialité. Comme le dit une autre sondée, « que l’on mange un excellent repas ou que l’on mange un sandwich, l’esprit de Noël c’est d’être ensemble. »
Entre deux innovations ou fondues chinoises, nous rencontrons aussi une dame qui affirme ne pas fêter Noël. Passionnée par les fêtes, elle prévoit tout de même un repas et quelques cadeaux pour ses enfants. Quoi qu’il en soit, Noël allie rencontre et convivialité autour de la table. Le tout sous le signe des traditions ou des innovations de la jeunesse. /ewa