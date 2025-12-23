Le RHNe doit « être staffé » pour faire le taf

Les fêtes de fin d’année, c’est une période qui demande une organisation aux p’tits soins au sein du Réseau hospitalier neuchâtelois. À l’inverse de bon nombre de secteurs professionnels, l’hôpital cantonal tourne lui normalement, à l’exception des soins électifs, soit les interventions médicales non urgentes, qui sont réduites. Au contraire des urgences « qui sont parfois davantage sollicitées parce que la plupart des cabinets de médecins sont fermés ou parce qu’il y a de la neige ou encore une grosse fête de Nouvel An », explique Pascal Schmitt, directeur adjoint des soins au RHNe.

« On doit donc vraiment être staffé pour pouvoir assurer la sécurité et l’accueil des patients », souligne-t-il. En moyenne au sein du département des soins, il y a entre 1'400 et 1'500 absences par mois tout au long de l’année, qu’elles soient prévues ou imprévues. Le gros souci, « c’est de les combler. Pour l’équilibre vie privée, vie professionnelle, nous faisons travailler une partie des équipes à Noël, l’autre à Nouvel An pour pouvoir donner des congés. Mais lorsque quelqu’un tombe malade alors qu’il travaille quatre jours à Noël et bien il faut des remplaçants. Donc on doit anticiper et essayer de voir les disponibilités en amont pour pouvoir rapidement trouver une solution au moment venu », relate Pascal Schmitt.