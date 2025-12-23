La grippe enrhume déjà le canton

Le seuil épidémique de contagion à la grippe a été atteint il y a trois semaines dans le canton de Neuchâtel. Une arrivée relativement précoce, mais le pic n’est pas encore atteint. Il est encore temps pour les personnes vulnérables de se faire vacciner.
La grippe est en avance ! L’épidémie a commencé il y a déjà trois semaines : le nombre de cas testé en laboratoire a dépassé le seuil épidémique la première semaine de décembre. Un pic est attendu ces prochaines semaines, mais difficile de dire exactement quand, ni même l’importance de ce pic, explique le médecin cantonal neuchâtelois. Une épidémie qui arrive relativement tôt. « C’est déjà arrivé il y a 4-5 ans, mais c’est vrai que c’est plus tôt que les 2-3 dernières années », précise Laurent Kaufmann. Mais le médecin cantonal relève : « il n’y a pas d’évolution régulière d’une grippe qui surviendrait toujours plus précocement. »
Laurent Kaufmann : « On s’attend à ce que les hôpitaux soient bien chargés dans les prochaines semaines. »
Selon Laurent Kaufmann, des milliers de personnes seront touchées par la grippe ce prochain mois. Mais impossible de chiffrer puisque beaucoup de malades ne consultent pas de médecin, n’étant pas vulnérables. Les hôpitaux et EMS ont déjà reçu la recommandation de faire porter un masque au personnel et aux visiteurs.
Pour se prémunir de la grippe, le médecin cantonal préconise de bien aérer les pièces, de se laver fréquemment les mains, et pour les personnes vulnérables, de ne pas hésiter à porter un masque dans les lieux publics. Et elles peuvent aussi encore se faire vacciner. « Tant que l’on n’a pas atteint le pic, on peut considérer que la vaccination est encore à faire », indique Laurent Kaufmann.
« Tant que l’on est dans une phase ascendante de la grippe, ça a un sens de se faire vacciner. »
Laurent Kaufmann rappelle que la vaccination contre la grippe se fait en pharmacie ou chez son médecin.
Grippe ou Covid ? Difficile de différencier
Si la grippe arrive relativement tôt cette année, le Covid est pour sa part toujours présent. « Il a circulé toute l’année », relève Laurent Kaufmann. « On s’attend à ce que la situation continue de fluctuer ». Le coronavirus ne peut donc pas être considéré comme une maladie saisonnière.
« L’immunisation de la population est relativement bonne. »
Alors comment faire pour différencier la grippe du covid, sachant que le symptôme typique du coronavirus, de perdre l’odorat et le goût, n’est pas toujours présent chez les malades ? « En dehors d’un prélèvement réalisé chez son médecin, il n’y a aucune possibilité de les différencier », répond le médecin cantonal. Mais il n’est pas forcément nécessaire de savoir si vous êtes atteint par le Covid ou par une grippe, puisque les symptômes et traitements sont similaires... du moins pour une personne en bonne santé. « Pour les personnes qui ont des vulnérabilités, elles sont invitées à être plus attentives », relève Laurent Kaufmann.
« Aucun symptôme n’est spécifique ni de l’un, ni de l’autre. »
Le service de la santé publique neuchâteloise fournit des informations, des conseils, ainsi que des relevés sur la grippe saisonnière et sur le Covid. /lgn