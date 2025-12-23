La grippe enrhume déjà le canton

Selon Laurent Kaufmann, des milliers de personnes seront touchées par la grippe ce prochain mois. Mais impossible de chiffrer puisque beaucoup de malades ne consultent pas de médecin, n’étant pas vulnérables. Les hôpitaux et EMS ont déjà reçu la recommandation de faire porter un masque au personnel et aux visiteurs.

Pour se prémunir de la grippe, le médecin cantonal préconise de bien aérer les pièces, de se laver fréquemment les mains, et pour les personnes vulnérables, de ne pas hésiter à porter un masque dans les lieux publics. Et elles peuvent aussi encore se faire vacciner. « Tant que l’on n’a pas atteint le pic, on peut considérer que la vaccination est encore à faire », indique Laurent Kaufmann.