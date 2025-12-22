Noël, avec ou sans sa bûche ?

Les menus des repas de Noël regorgent de traditions. Parmi elles : la bûche. Un dessert qui ...
Les menus des repas de Noël regorgent de traditions. Parmi elles : la bûche. Un dessert qui se modernise pour s’alléger et proposer des saveurs plus fraîches.

Olivier Ruiz, alias Papa Pâtisse, fait des bûches modernes. Olivier Ruiz, alias Papa Pâtisse, fait des bûches modernes.

Les repas de fêtes arrivent à grands pas : saumon, foie gras, fondue chinoise, chacun y va de sa tradition pour se faire plaisir autour de la table. Plat traditionnel également pour le dessert : une buche de Noël. Ce fameux biscuit roulé agrémenté de crème au beurre a-t-il encore sa place dans le menu ? Pour certains, c’est une évidence. Pour d’autres, une bûche et sa crème au beurre, c’est trop lourd et plus vraiment de notre époque.

Avis sur la bûche à Noël :

La bûche dans sa forme traditionnelle, c’est un peu passé de temps. C’est aussi l’avis d’Olivier Ruiz, alias Papa Pâtisse. Mais alors par quoi est-ce remplacé ? Souvent par... une bûche, mais dans une forme plus design et moderne. « Ça peut avoir une autre forme : un bel entremet, rond, avec un beau pochage ou un beau moule », relève le passionné de pâtisserie. Et à l’intérieur ? « Il peut y avoir des mousses, une couche croustillante, coulante, crémeuse », explique Papa Pâtisse.

Olivier Ruiz : « Au niveau des goûts, beaucoup de choses sont plus accessibles maintenant. »

Mais qui dit bûche moderne, sous forme d’entremet, dit aussi plus de matériel à avoir et plus de temps à préparer. Pour Olivier Ruiz, cela reste à la portée de tous. « Il faut juste beaucoup de patience et avoir du temps en cuisine. »

« Il faut surtout du temps. »

Papa Pâtisse relève qu’il y a de plus en plus d’ustensiles qui sont à la vente pour les non-professionnels, ce qui permet à n’importe quel amateur de faire son propre dessert. « Beaucoup de gens se lancent à faire leur gâteau eux-mêmes », lance Olivier Ruiz. « On voit passer de belles choses sur les réseaux, les gens se débrouillent bien », conclut-il. /ewa-lgn


 

