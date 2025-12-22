Noël, avec ou sans sa bûche ?

Les repas de fêtes arrivent à grands pas : saumon, foie gras, fondue chinoise, chacun y va de sa tradition pour se faire plaisir autour de la table. Plat traditionnel également pour le dessert : une buche de Noël. Ce fameux biscuit roulé agrémenté de crème au beurre a-t-il encore sa place dans le menu ? Pour certains, c’est une évidence. Pour d’autres, une bûche et sa crème au beurre, c’est trop lourd et plus vraiment de notre époque.