Noël, avec ou sans sa bûche ?

Les repas de fêtes arrivent à grands pas : saumon, foie gras, fondue chinoise, chacun y va de sa tradition pour se faire plaisir autour de la table. Plat traditionnel également pour le dessert : une buche de Noël. Ce fameux biscuit roulé agrémenté de crème au beurre a-t-il encore sa place dans le menu ? Pour certains, c’est une évidence. Pour d’autres, une bûche et sa crème au beurre, c’est trop lourd et plus vraiment de notre époque.
Avis sur la bûche à Noël :
La bûche dans sa forme traditionnelle, c’est un peu passé de temps. C’est aussi l’avis d’Olivier Ruiz, alias Papa Pâtisse. Mais alors par quoi est-ce remplacé ? Souvent par... une bûche, mais dans une forme plus design et moderne. « Ça peut avoir une autre forme : un bel entremet, rond, avec un beau pochage ou un beau moule », relève le passionné de pâtisserie. Et à l’intérieur ? « Il peut y avoir des mousses, une couche croustillante, coulante, crémeuse », explique Papa Pâtisse.
Olivier Ruiz : « Au niveau des goûts, beaucoup de choses sont plus accessibles maintenant. »
Mais qui dit bûche moderne, sous forme d’entremet, dit aussi plus de matériel à avoir et plus de temps à préparer. Pour Olivier Ruiz, cela reste à la portée de tous. « Il faut juste beaucoup de patience et avoir du temps en cuisine. »
« Il faut surtout du temps. »
Papa Pâtisse relève qu’il y a de plus en plus d’ustensiles qui sont à la vente pour les non-professionnels, ce qui permet à n’importe quel amateur de faire son propre dessert. « Beaucoup de gens se lancent à faire leur gâteau eux-mêmes », lance Olivier Ruiz. « On voit passer de belles choses sur les réseaux, les gens se débrouillent bien », conclut-il. /ewa-lgn