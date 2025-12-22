Marie Lea Zwahlen à la culture chaux-de-fonnière

Marie Lea Zwahlen prendra la succession de Marc Josserand à la direction des Affaires culturelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds. La diversité et la solidité de son parcours, ainsi que sa capacité à penser une politique culturelle ouverte, collaborative et en phase avec les dynamiques positives de la Métropole horlogère ont séduit le Conseil communal.

Depuis 6 ans, Marie Lea Zwahlen est déléguée culturelle du Club 44. Elle est licenciée en histoire de l’art, histoire et archéologie, titulaire d’un CAS en promotion d’institutions culturelles. Elle est active depuis près de dix ans au sein de diverses commissions cantonales et communales, écrit l’exécutif chaux-de-fonnier dans un communiqué diffusé ce lundi.

Dès le 1er avril, Marie Lea Zwahlen veillera à assurer la continuité des projets en cours et à soutenir le rayonnement culturel de La Chaux-de-Fonds, notamment dans le cadre du projet de Capitale culturelle suisse 2027. /comm-cwi