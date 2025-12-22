Marie Lea Zwahlen à la culture chaux-de-fonnière

À une année du coup d’envoi de lcdf 27, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds nomme Marie ...
Marie Lea Zwahlen à la culture chaux-de-fonnière

À une année du coup d’envoi de lcdf 27, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds nomme Marie Lea Zwahlen au poste de déléguée aux Affaires culturelles. Elle remplacera Marc Josserand dès le 1er avril.

Marie Lea Zwahlen prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril. (Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds – J. Babey) Marie Lea Zwahlen prendra ses nouvelles fonctions le 1er avril. (Photo : Ville de La Chaux-de-Fonds – J. Babey)

Marie Lea Zwahlen prendra la succession de Marc Josserand à la direction des Affaires culturelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds. La diversité et la solidité de son parcours, ainsi que sa capacité à penser une politique culturelle ouverte, collaborative et en phase avec les dynamiques positives de la Métropole horlogère ont séduit le Conseil communal. 

Depuis 6 ans, Marie Lea Zwahlen est déléguée culturelle du Club 44. Elle est licenciée en histoire de l’art, histoire et archéologie, titulaire d’un CAS en promotion d’institutions culturelles. Elle est active depuis près de dix ans au sein de diverses commissions cantonales et communales, écrit l’exécutif chaux-de-fonnier dans un communiqué diffusé ce lundi.

Dès le 1er avril, Marie Lea Zwahlen veillera à assurer la continuité des projets en cours et à soutenir le rayonnement culturel de La Chaux-de-Fonds, notamment dans le cadre du projet de Capitale culturelle suisse 2027. /comm-cwi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Noël, avec ou sans sa bûche ?

Noël, avec ou sans sa bûche ?

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 15:21

Arnaque au faux policier : trois interpellations à Neuchâtel

Arnaque au faux policier : trois interpellations à Neuchâtel

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 15:59

La continuité pour NOMAD pendant cette période de fêtes

La continuité pour NOMAD pendant cette période de fêtes

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 11:25

Une ouverture dominicale « dans la convivialité »

Une ouverture dominicale « dans la convivialité »

Région    Actualisé le 21.12.2025 - 16:56

Articles les plus lus

Toute la diversité du monde reflétée dans des crèches

Toute la diversité du monde reflétée dans des crèches

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 13:07

La Main Tendue fortement sollicitée durant les Fêtes de fin d’année

La Main Tendue fortement sollicitée durant les Fêtes de fin d’année

Région    Actualisé le 20.12.2025 - 17:00

Une ouverture dominicale « dans la convivialité »

Une ouverture dominicale « dans la convivialité »

Région    Actualisé le 21.12.2025 - 16:56

La continuité pour NOMAD pendant cette période de fêtes

La continuité pour NOMAD pendant cette période de fêtes

Région    Actualisé le 22.12.2025 - 11:25