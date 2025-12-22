Arnaque au faux policier : trois interpellations à Neuchâtel

Plusieurs tentatives d'arnaques au faux policier ou banquier ont été déclarées dans le canton de Neuchâtel. Interpellés au Val-de-Travers, deux jeunes hommes ont participé à une tentative d'escroquerie visant des personnes âgées, écrivent lundi le Ministère public et la police. L’enquête a permis d’établir leur implication dans cinq tentatives commises dans le canton de Neuchâtel ainsi que dans trois affaires survenues dans les cantons de Vaud et Jura, pour un préjudice total de 35’000 francs. Les deux auteurs présumés sont des ressortissants français et italien, domiciliés en France.

Dans le même temps, un autre jeune homme a été appréhendé à Neuchâtel. Il a pu être mis en relation avec plusieurs escroqueries au faux banquier commises à Neuchâtel, ainsi que dans les cantons de Genève, Vaud et Valais, pour un préjudice estimé à environ 40’000 francs. Ce ressortissant français, domicilié en France, a été placé en détention provisoire. Le Ministère public s'est saisi de l'ensemble de ces cas et des procédures pénales ont été ouvertes.

Dans le canton de Neuchâtel, 94 cas avérés d'escroqueries au faux policier/banquier ont été recensés depuis le mois de janvier. Le préjudice total s’élève à 700’000 francs. À ce jour, 65 de ces cas ont été élucidés, représentant un taux d’élucidation proche de 70%, selon la police. Trente affaires restent toutefois non résolus. Cela ne concerne que les cas impliquant un contact avec la victime.

En parallèle, 179 tentatives d’escroquerie, sans contact avec les victimes, ont été enregistrées. Au total, 43 coursiers ont été interpellés et dénoncés, tandis que huit autres ont été identifiés et font l’objet d’enquêtes en cours. /ATS