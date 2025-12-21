Une ouverture dominicale « dans la convivialité »

Les magasins étaient autorisés à ouvrir leurs portes ce dimanche dans le canton de Neuchâtel ...
Une ouverture dominicale « dans la convivialité »

Les magasins étaient autorisés à ouvrir leurs portes ce dimanche dans le canton de Neuchâtel. Les commerçants apprécient l’ambiance plus détendue d’une telle journée.

Une journée de plus pour faire ses achats de Noël. Les magasins étaient autorisés à accueillir la clientèle ce dimanche dans le canton de Neuchâtel. Cette ouverture dominicale est la seule de l’année. Grandes surfaces, magasins de vêtements, chocolateries, librairies, magasins de jeux : de nombreux commerces ont profité de cette occasion supplémentaire de faire des affaires.

Au centre-ville de Neuchâtel, l’association Neuchâtel Centre organisait diverses animations. Les passants pouvaient gratuitement faire un tour en petit train touristique ou en calèche. Un thé de Noël et des sucres d’orge étaient aussi distribués aux chalands.

Son président, Bernard Schneider, lui-même à la tête d’un commerce, apprécie cette journée. « C’est plus détendu et l’ambiance est agréable. C’est moins soutenu qu’un samedi », dit-il.

Croisés dans la rue, Joël et Clara, tous deux de Neuchâtel, ont quant à eux profité de cette ouverture dominicale pour « compléter les cadeaux de Noël ». De leur côté, Vincent et Victoria, qui viennent de Bâle, étaient de passage dans la région pour une journée. Ils ont apprécié la tasse de thé qui leur a été offerte, ainsi que les animations proposées, évoquant « une chouette ambiance ».

Une « très belle journée » à La Chaux-de-Fonds

Du côté de La Chaux-de-Fonds, les commerçants se sont aussi mobilisés pour cette journée. Le soleil, qui était au rendez-vous sur les hauteurs, a incité les habitants à venir profiter des animations proposées à la place du Marché, selon Stéphanie Dellandrea. Pour la future vice-présidente de l’association « Commerces-ne », nouvellement créée et qui réunit les commerces de Neuchâtel, des Montagnes et des Vallées, les clients ont largement répondu présents. « C’est une belle réussite », dit-elle. Elle évoque elle aussi une ambiance « plus conviviale » durant cette journée.

Stéphanie Dellandrea : « C’est vraiment des familles, des couples qui viennent, qui prennent le temps et qui ne sont pas stressés par le quotidien. »

Tous les commerces ne peuvent pas se permettre de mobiliser du personnel pour cette ouverture supplémentaire. Chacun fait ses propres calculs, selon Stéphanie Dellandrea. À ses yeux toutefois, cette ouverture dominicale commence à entrer dans les mœurs des Neuchâtelois et à gagner en succès d’année en année.

« Les clients sont beaucoup plus à l’aise de rentrer dans le magasin que les premières années où certains s’excusaient même. »

Et Stéphanie Dellandrea de conclure : « plus on est [de commerçants], mieux c’est, parce que le monde attire le monde ». /sbm


Articles les plus lus