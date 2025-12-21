Une ouverture dominicale « dans la convivialité »

Une journée de plus pour faire ses achats de Noël. Les magasins étaient autorisés à accueillir la clientèle ce dimanche dans le canton de Neuchâtel. Cette ouverture dominicale est la seule de l’année. Grandes surfaces, magasins de vêtements, chocolateries, librairies, magasins de jeux : de nombreux commerces ont profité de cette occasion supplémentaire de faire des affaires.

Au centre-ville de Neuchâtel, l’association Neuchâtel Centre organisait diverses animations. Les passants pouvaient gratuitement faire un tour en petit train touristique ou en calèche. Un thé de Noël et des sucres d’orge étaient aussi distribués aux chalands.

Son président, Bernard Schneider, lui-même à la tête d’un commerce, apprécie cette journée. « C’est plus détendu et l’ambiance est agréable. C’est moins soutenu qu’un samedi », dit-il.

Croisés dans la rue, Joël et Clara, tous deux de Neuchâtel, ont quant à eux profité de cette ouverture dominicale pour « compléter les cadeaux de Noël ». De leur côté, Vincent et Victoria, qui viennent de Bâle, étaient de passage dans la région pour une journée. Ils ont apprécié la tasse de thé qui leur a été offerte, ainsi que les animations proposées, évoquant « une chouette ambiance ».