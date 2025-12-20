Toute la diversité du monde reflétée dans des crèches

Le public pourra ainsi découvrir des scènes de la Nativité réalisées au Pérou, au Mexique, aux Philippines, en Autriche ou encore au Ghana.

Ces crèches affichent des tailles et des formes différentes, de celle qui tient dans la main à celle qui occupe tout un espace sous le sapin.

Elles ont aussi été réalisées à l’aide de divers matériaux : bois, pierre, quartz, etc. « C’est assez extraordinaire de visiter cette exposition juste en se demandant quel matériau a été utilisé », explique Pierre-André Léchot, pasteur à l’Église évangélique libre de La Rochette à Neuchâtel.