Toute la diversité du monde reflétée dans des crèches

L’Église évangélique libre de La Rochette à Neuchâtel expose 200 scènes de la Nativité, issues de 86 pays. Ces crèches émanent d’une collection plus vaste encore appartenant à une dame domiciliée à Yverdon.
Un symbole de la Nativité aux formes multiples. L’Église évangélique libre de La Rochette à Neuchâtel expose 200 crèches, issues de 86 pays, dès ce samedi et jusqu’au 28 décembre. Celles-ci proviennent d’une collection plus vaste encore de 600 crèches appartenant à Emmi Landry domiciliée à Yverdon. Cette dame, aujourd’hui âgée de 90 ans, s’est trouvé cette passion lors d’un voyage au Mexique en 1986. Depuis lors, elle rapporte des crèches de chacun de ses déplacements, avec l’aide de ses proches également.
Le public pourra ainsi découvrir des scènes de la Nativité réalisées au Pérou, au Mexique, aux Philippines, en Autriche ou encore au Ghana.
Ces crèches affichent des tailles et des formes différentes, de celle qui tient dans la main à celle qui occupe tout un espace sous le sapin.
Elles ont aussi été réalisées à l’aide de divers matériaux : bois, pierre, quartz, etc. « C’est assez extraordinaire de visiter cette exposition juste en se demandant quel matériau a été utilisé », explique Pierre-André Léchot, pasteur à l’Église évangélique libre de La Rochette à Neuchâtel.
Pierre-André Léchot : « Il y a une crèche qui a été faite en Afrique avec une canette de boisson gazeuse et très sucrée. »
Emmi Landry a même réussi à mettre la main sur une crèche un peu particulière à Cuba, un État pourtant officiellement athée entre 1959 et 1992, qui limitait drastiquement les pratiques religieuses. Le guide sur place lui avait dit que toute représentation trop religieuse était impossible, mais lui avait tout de même recommandé un petit magasin, explique Pierre-André Léchot. À l’intérieur, elle a trouvé une crèche où l’Enfant Jésus était remplacé par un œuf.
« Dans le berceau, pas d’enfant, mais un œuf. Un symbole de vie assez extraordinaire. »
Dans cette exposition, le public pourra visionner un court film dans lequel Emmi Landry partage diverses anecdotes sur sa passion. Les plus jeunes visiteurs sont aussi invités, au travers d’un questionnaire, à dénicher diverses pièces dans l’exposition.
Finalement, une vingtaine d’aquarelles représentant des scènes de la Bible sont aussi exposées. /sbm