Salaires des avocats stagiaires revus à la hausse à Neuchâtel

Les salaires des stagiaires avocats ou notaires neuchâtelois sont très inférieurs à ceux des autres cantons, a indiqué jeudi le Conseil d'Etat. Selon lui, une adaptation de la rémunération est donc nécessaire. « Par cette décision, le Conseil d'État réaffirme sa volonté de jouer un rôle exemplaire dans la valorisation d’une étape déterminante du cursus de formation des avocats et des notaires », a-t-il précisé. Le salaire mensuel brut des stagiaires sera ainsi porté à 3'000 francs, servi treize fois, dès le 1er janvier.

Une enquête de la RTS avait révélé en juin que le canton de Neuchâtel payait le plus mal dans ce domaine, aussi bien dans le secteur public que dans le privé. Jusqu'à présent, dans le canton de Neuchâtel, un arrêté fixait la rémunération des avocats stagiaires employés par l’État à 1'842 francs brut par mois.

L’Ordre des avocates et avocats neuchâtelois (OAN) recommandait à ses membres de se baser sur cette somme, sans pouvoir les y contraindre. Arcinfo a contacté en octobre l’Association neuchâteloise de défense des intérêts des avocats et avocates stagiaires (Anedias), qui avait expliqué que la plupart des études du canton ont les moyens de payer davantage leurs stagiaires, qui ont droit à une rémunération à la hauteur du travail qu’ils fournissent.

L’Anedias demandait ainsi une revalorisation salariale à hauteur de 2'500 francs brut par mois, treize fois l’an, relevée après une année à 2'800 francs brut. /ATS