Des répondants formés pour prévenir les menaces

Apprendre à gérer des situations qui pourraient dégénérer en violences graves. C’est le but de la formation dispensée par la brigade MPV (Menaces et Prévention de la Violence) de la Police neuchâteloise. Pendant deux jours, des employés de divers services de l’État sont briefés afin de devenir répondants GCM (Gestion Cantonale des Menaces). Au terme du cursus, ces collaborateurs sont chargés de détecter et réagir efficacement dans des contextes à risques qui pourraient se présenter à eux pendant leur travail. Ainsi ces derniers peuvent signaler via divers outils des personnes sujettes à des comportements violents, qui seront ensuite pris en charge par la brigade MPV. Quand on imagine des employés confrontés à des situations impliquant des personnes violentes ou récalcitrantes, on pense tout de suite aux collaborateurs derrière les guichets. Cependant, cette formation ne s’adresse pas qu’à eux, au contraire, estime Loïc Piteira, chef de la brigade MPV à la Police neuchâteloise.