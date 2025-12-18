Des répondants formés pour prévenir les menaces

Deux fois par année, la brigade MPV (Menaces et Prévention de la violence) de la Police neuchâteloise ...
Deux fois par année, la brigade MPV (Menaces et Prévention de la violence) de la Police neuchâteloise organise des formations à destination de tous les employés des services de l’Etat. Ces derniers deviennent alors des répondants de la gestion cantonale des menaces. 

Loïc Piteira, chef de la brigade MPV à la Police neuchâteloise, donne cette formation depuis 2019.

Apprendre à gérer des situations qui pourraient dégénérer en violences graves. C’est le but de la formation dispensée par la brigade MPV (Menaces et Prévention de la Violence) de la Police neuchâteloise. Pendant deux jours, des employés de divers services de l’État sont briefés afin de devenir répondants GCM (Gestion Cantonale des Menaces). Au terme du cursus, ces collaborateurs sont chargés de détecter et réagir efficacement dans des contextes à risques qui pourraient se présenter à eux pendant leur travail. Ainsi ces derniers peuvent signaler via divers outils des personnes sujettes à des comportements violents, qui seront ensuite pris en charge par la brigade MPV. Quand on imagine des employés confrontés à des situations impliquant des personnes violentes ou récalcitrantes, on pense tout de suite aux collaborateurs derrière les guichets. Cependant, cette formation ne s’adresse pas qu’à eux, au contraire, estime Loïc Piteira, chef de la brigade MPV à la Police neuchâteloise.

Loïc Piteira : « Nous intervenons au stade d’avant. »

« Tous les effectifs, peu importe leur fonction, peuvent être confrontés à des personnes en crise, exprimant des menaces ou autres comportements inquiétants », déclare Loïc Piteira, au début du cours donné ce jeudi matin. Au total, une trentaine de personnes était réunie sur les bancs du pôle administratif de l’État de Neuchâtel à Tivoli 28 pour suivre cet enseignement. Dans la salle, les services représentés étaient nombreux : hôpitaux, écoles secondaires et professionnelles, tribunaux, etc. À la fin des deux jours, ils rejoindront les rangs des 160 répondants GCM déjà formés depuis 2019. En juillet de cette année, les cas signalés et suivis par la brigade MPV se montaient à 190, à ce jour ils sont au nombre de 230. Une augmentation qui s’explique :

« Plus nous formons de répondants, plus il y a des communications. »

Loïc Piteira estime que cette formation permet de prévenir les risques en amont de situations qui pourraient devenir très délicates. Malgré cela, le chef de la brigade rappelle que le risque zéro n’existe pas et que des personnes arriveront toujours à passer sous les radars. De plus, il est difficile de chiffrer cette prévention. Impossible d’estimer combien de situations violentes ont pu être évitées grâce à la formation de répondants GCM. /crb


