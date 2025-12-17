Un procureur neuchâtelois devient juge fédéral

Nouvelle casquette pour Jean-Paul Ros. Le procureur cantonal neuchâtelois, également juge suppléant auprès de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (TPF) depuis 2019, a été élu juge fédéral ce mercredi. Ce sont les Chambres fédérales qui l’ont choisi parmi sept dossiers recevables et par 192 voix sur 194. Le socialiste succède à Sylvia Frei au TPF à Bellinzone. La Zurichoise quitte ses fonctions à la fin de l’année. Jean-Paul Ros entrera en fonction le 1er juillet 2026 et sera actif au sein de l'institution pour le reste de la période administrative 2022-2027. Né en 1966, il occupe depuis près de quinze ans le poste de procureur cantonal à Neuchâtel. /lgn