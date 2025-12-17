Un « Noël partagé » au Vallon

L’évènement est organisé par le Parlement des jeunes du Val-de-Travers. Outre le fait de proposer un repas aux personnes seules le 24 décembre, l’évènement a pour objectif de favoriser la cohésion intergénérationnelle. Il s’agit de la première manifestation de cette ampleur organisée par l’institution.
Un repas pour les personnes seules à Noël au Vallon. « Noël partagé » au Vallon est organisé pour la première fois par le Parlement des jeunes du Val-de-Travers. La manifestation a lieu le 24 décembre à midi à la salle Fleurisia, à Fleurier. Le repas est gratuit, un point important pour les organisateurs, comme l’a expliqué mercredi dans La Matinale Neven Mairy, le président du parlement. « On avait cette volonté de rendre l’évènement totalement gratuit. C’est notamment grâce à notre fournisseur qui nous prépare le repas, le Self de Christophe à Couvet et la boulangerie Knöpfel qui nous prépare les desserts et qui nous ont fait des offres très généreuses. » Le reste des frais est couvert par le budget annuel alloué par la Commune de Val-de-Travers. Le repas est gratuit, mais il faut s’inscrire, pour des questions de logistiques.
Un service de transports est mis sur pied
Outre le fait d’organiser un évènement pour les personnes seules à Noël, le Parlement des jeunes veut aussi favoriser la cohésion intergénérationnelle. « On avait envie de regrouper les gens. C’est important en cette période de rassembler les gens et de montrer que les adultes nous apportent beaucoup à nous les jeunes, mais on avait envie en cette fin d’année de montrer que les jeunes étaient aussi capables d’organiser des évènements pour les personnes âgées, les adultes et la population. »
Les personnes qui souhaitent participer à ce repas, mais qui n’ont pas les moyens de se déplacer peuvent le faire savoir. Quelqu’un viendra la chercher et les ramènera chez elles. « Noël partagé » se tient le 24 décembre dès 11h30 à la salle Fleurisia à Fleurier. / sma