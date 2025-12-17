Un « Noël partagé » au Vallon

Un service de transports est mis sur pied

Outre le fait d’organiser un évènement pour les personnes seules à Noël, le Parlement des jeunes veut aussi favoriser la cohésion intergénérationnelle. « On avait envie de regrouper les gens. C’est important en cette période de rassembler les gens et de montrer que les adultes nous apportent beaucoup à nous les jeunes, mais on avait envie en cette fin d’année de montrer que les jeunes étaient aussi capables d’organiser des évènements pour les personnes âgées, les adultes et la population. »

Les personnes qui souhaitent participer à ce repas, mais qui n’ont pas les moyens de se déplacer peuvent le faire savoir. Quelqu’un viendra la chercher et les ramènera chez elles. « Noël partagé » se tient le 24 décembre dès 11h30 à la salle Fleurisia à Fleurier. / sma