Les trolleys seront vraiment de retour à La Chaux-de-Fonds en février

Les trolleybus sont enfin de retour à La Chaux-de-Fonds. Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie l’a annoncé mardi devant le Conseil général, lors de la séance consacrée au budget. « Les essais sont concluants et les chauffeurs en formation, la ligne 302 (Tourbillon – Charrière) sera donc desservie dès le 20 février prochain. Une petite manifestation sous la forme d’une course inaugurale aura lieu ce jour-là », a précisé l’élu.

Les trolleybus desserviront ensuite les lignes 304 et 301, mais pas avant « 2028 », le temps que les trolleys soient construits et livrés. Des problèmes techniques ont longtemps retardé le retour de ces véhicules dans la Métropole horlogère. /vco

