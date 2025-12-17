Les trolleys seront vraiment de retour à La Chaux-de-Fonds en février

La ligne 302 sera desservie par des trolleybus dès le 20 février prochain. Deux autres lignes ...
La ligne 302 sera desservie par des trolleybus dès le 20 février prochain. Deux autres lignes suivront, mais pas avant 2028, a appris le Conseil général chaux-de-fonnier mardi.

La ligne 302 sera desservie par des trolleybus dès le 20 février à La Chaux-de-Fonds. 

Les trolleybus sont enfin de retour à La Chaux-de-Fonds. Le conseiller communal Théo Huguenin-Elie l’a annoncé mardi devant le Conseil général, lors de la séance consacrée au budget. « Les essais sont concluants et les chauffeurs en formation, la ligne 302 (Tourbillon – Charrière) sera donc desservie dès le 20 février prochain. Une petite manifestation sous la forme d’une course inaugurale aura lieu ce jour-là », a précisé l’élu. 

Les trolleybus desserviront ensuite les lignes 304 et 301, mais pas avant « 2028 », le temps que les trolleys soient construits et livrés. Des problèmes techniques ont longtemps retardé le retour de ces véhicules dans la Métropole horlogère. /vco 


 

