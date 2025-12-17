La Chaux-de-Fonds prépare déjà le déménagement de ses archives

La mise en fonction du future Centre d’archives et de patrimoine est prévue pour 2028 à La Chaux-de-Fonds sur le site des anciens entrepôts de Coop. Mais en coulisses, un travail de fourmis a déjà commencé.
La Chaux-de-Fonds se prépare à déménager cinq kilomètres linéaires d’archives. Des documents publics et privés qui prendront place en 2028 dans le futur Centre d’archives et de patrimoine communal et cantonal (CAP). Consultation et valorisation des archives diminuent à la Bibliothèque de la Ville au profit du tri et du conditionnement des documents. « On a eu un automne assez flamboyant du point de vue de la mise en valeur de nos archives. Là, on va entrer dans un hiver à ce niveau-là pour se concentrer plutôt sur les coulisses, afin de préparer nos fonds d’archives », décrit Joël Jornod, le directeur des bibliothèques et des archives de La Chaux-de-Fonds.
Joël Jornod : « On reprendra la mise en valeur des archives dans un bâtiment flambant neuf en 2028. »
C’est un projet de longue haleine qui nécessite le travail quotidien d’une demi-douzaine de personnes, entre le personnel fixe, les stagiaires et les civilistes. Un poste à plein temps a été créé pour renforcer l’équipe dans la perspective du déménagement. Et la gestion des documents a changé. « Pour augmenter la vitesse de traitement, la description des fonds d’archives se fait de manière plus générale, ce qui offre une meilleure vision globale », explique Joël Jornod.
Il y a un an, plus de 50 millions de francs de crédit au total ont été acceptés par la Ville et le Canton pour la réalisation du futur CAP. La phase de construction commencera au printemps sur le site des anciens entrepôts de Coop.
Notre reportage dans les coulisses de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
En attendant, Christine Tourn, la responsable des archives privées à la Bibliothèque de la Ville et cheffe de projet pour la Ville du CAP, nous a fait visiter des lieux de la bibliothèque interdits au public, où le personnel s’active pour trier les documents et préparer le déménagement. /vco