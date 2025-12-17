La Chaux-de-Fonds prépare déjà le déménagement de ses archives

C’est un projet de longue haleine qui nécessite le travail quotidien d’une demi-douzaine de personnes, entre le personnel fixe, les stagiaires et les civilistes. Un poste à plein temps a été créé pour renforcer l’équipe dans la perspective du déménagement. Et la gestion des documents a changé. « Pour augmenter la vitesse de traitement, la description des fonds d’archives se fait de manière plus générale, ce qui offre une meilleure vision globale », explique Joël Jornod.

Il y a un an, plus de 50 millions de francs de crédit au total ont été acceptés par la Ville et le Canton pour la réalisation du futur CAP. La phase de construction commencera au printemps sur le site des anciens entrepôts de Coop.