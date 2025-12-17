La Boissonnerie : « Toute belle histoire à une fin »

Comment évoquer cette dernière presque décennie sans aborder la période des restrictions Covid ? Une période qui a profondément marqué les commerces et les habitudes de la population, selon Caroline Juillerat. « C’étaient des moments très difficiles, car nous ne savions pas de quoi était fait le lendemain », explique-t-elle. Et d’ajouter que les consommateurs avaient perdu la notion d’apéro en établissement, préférant rester chez eux. « Nous avons alors changé notre façon de travailler en se focalisant davantage dans le développement de soirées », détaille la tenancière. « Les gens se déplacent plus dans des évènements qui sont organisés. »





Finir en beauté

Pour sa dernière soirée qui a lieu ce vendredi soir, La Boissonnerie a vu les choses en grand. Les habitués et curieux pourront venir faire la fête jusqu’au petit matin à la rue du Neubourg. « J’ai voulu réunir tous les gens qui ont été importants pour moi dans un moment de musique. Je me réjouis déjà de passer ce moment avec eux », termine Caroline Juillerat avec le sourire.

Pour la suite, La Boissonnerie a déjà trouvé un repreneur. Il s’agit de Karen Robert-Tissot. Elle ouvrira dès le 10 janvier un nouvel établissement qui se nommera La Cave à B avec un concept similaire. /crb