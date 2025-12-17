La Boissonnerie : « Toute belle histoire à une fin »

Une page se tourne à la rue du Neubourg. Caroline Juillerat, tenancière du bar La Boissonnerie au centre-ville de Neuchâtel, remet les clés de l’établissement. Après 9 ans d’histoire le lieu veut laisser la place à une « nouvelle énergie ».
Un vent nouveau souffle sur la rue du Neubourg à Neuchâtel. Le bar La Boissonnerie va disparaitre à la fin de l’année 2025, dans deux semaines. La tenancière de l’établissement Caroline Juillerat a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux du bar : « remettre les clés le cœur léger ». Après 9 ans à la tête du bar, la gérante explique avec une émotion positive que « toute belle histoire a une fin ». Une fierté pour Caroline Juillerat qui souhaite à présent se concentrer pleinement sur son mandat à La Ville de Neuchâtel en tant que déléguée au commerce et à l’économie. « Je pense que je suis juste passé à autre chose, place aux jeunes, place à une nouvelle énergie ! », se réjouit la tenancière.
Caroline Juillerat : « Il y a eu beaucoup d’histoires qui ont été créées dans ce lieu. »
Pour la gérante, ce lieu est chargé d’histoires, de rencontres et surtout de collectif. D’autant plus que La Boissonnerie se situe à la rue du Neubourg. Une ruelle dotée d’une résonance particulière pour la tenancière : « C’est hyper atypique, tout le monde se connait et partage le quotidien de chacun. »
« C'est un petit village dans la ville. »
Remonter le temps
Il y a 9 ans, Caroline Juillerat et son frère étaient les tenanciers du restaurant La Désobéissance, situé à l’époque au-dessus de l’actuelle Boissonnerie. « Nous voulions créer un endroit complémentaire pour accueillir les gens avant et après leur repas au restaurant », explique la gérante, fière que l’aventure se soit pérennisée toutes ces années. Parmi les bons souvenirs passés à La Boissonnerie, la tenancière évoque un moment qui lui tient tout particulièrement à cœur : lors de la repeinte de la rue des Chavannes.
« J'ai rencontré tellement de gens incroyables. »
Comment évoquer cette dernière presque décennie sans aborder la période des restrictions Covid ? Une période qui a profondément marqué les commerces et les habitudes de la population, selon Caroline Juillerat. « C’étaient des moments très difficiles, car nous ne savions pas de quoi était fait le lendemain », explique-t-elle. Et d’ajouter que les consommateurs avaient perdu la notion d’apéro en établissement, préférant rester chez eux. « Nous avons alors changé notre façon de travailler en se focalisant davantage dans le développement de soirées », détaille la tenancière. « Les gens se déplacent plus dans des évènements qui sont organisés. »
Finir en beauté
Pour sa dernière soirée qui a lieu ce vendredi soir, La Boissonnerie a vu les choses en grand. Les habitués et curieux pourront venir faire la fête jusqu’au petit matin à la rue du Neubourg. « J’ai voulu réunir tous les gens qui ont été importants pour moi dans un moment de musique. Je me réjouis déjà de passer ce moment avec eux », termine Caroline Juillerat avec le sourire.
Pour la suite, La Boissonnerie a déjà trouvé un repreneur. Il s’agit de Karen Robert-Tissot. Elle ouvrira dès le 10 janvier un nouvel établissement qui se nommera La Cave à B avec un concept similaire. /crb