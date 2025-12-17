« Faites-nous rire » : La magie de Noël, vue par Nathalie Devantay

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

À travers ce sketch aussi frénétique que savoureux, Nathalie Devantay démonte avec jubilation la grande mécanique de Noël : celle des familles recomposées, des agendas impossibles et des traditions qui se superposent jusqu’à l’indigestion. Notre humoriste met le doigt sur une réalité très contemporaine, Noël n’est plus un moment, mais une tournée. Une tournée affective, logistique et gastronomique, où l’on jongle entre parents, ex, beaux-parents, demi-frères, copines, clubs de sport et même Noël solidaire.

Mais la magie de Noël, version Nathalie Devantay, c’est aussi celle des cadeaux imposés, des Secret Santa subis et des bûches au beurre capables de menacer l’équilibre structurel d’un immeuble. On rit, parce qu’on se reconnaît. En Suisse, on estime qu’une famille moyenne enchaîne entre 4 et 6 repas festifs autour de Noël, un chiffre qui explose dans les familles recomposées. Noël devient alors ce moment étrange où l’on se plaint de trop manger, de trop offrir, de trop courir, tout en s’accrochant à cette tradition collective qui continue, malgré tout, de rassembler. Car même noyée sous le beurre, les cadeaux douteux et les pulls moches, la magie de Noël tient encore debout.

Nos humoristes vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année. Nathalie Devantay, Aude Bourrier, Lord Betterave, Christian Mukuna, Eric Constantin et David Charles seront de retour en 2026 dans « La Matinale ». /rde


 

