Deux délits de chauffard en zones 30 km/h

Deux délits de chauffard en zone 30 km/h à deux jours d’intervalle dans les Montagnes neuchâteloises. C’est ce que communique ce mercredi la Police neuchâteloise. Vendredi 12 décembre, vers 17h20, un conducteur a été mesuré à 89 km/h au moyen d’un radar mobile au Locle, sur un tronçon limité à 30 km/h. L’automobiliste a été interpellé à son domicile, entendu par la police et a reconnu les faits. Il s’agit d’un ressortissant suisse âgé de 21 ans, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises.

Le second gros excès de vitesse a été constaté le dimanche 14 décembre, vers 5h30, à Fontainemelon. Un automobiliste a été mesuré à 95 km/h par un radar fixe, dans une zone également limitée à 30 km/h. Convoqué par la Police neuchâteloise, le conducteur, âgé de 23 ans et domicilié dans les Montagnes neuchâteloises, a lui aussi reconnu les faits.

Le Ministère public a été informé dans les deux cas. Des procédures pénales ont été ouvertes par la Procureure de service. Les conducteurs concernés s’exposent à des sanctions pénales et administratives. À titre immédiat, des interdictions de conduire leur ont été signifiées. /comm-yca