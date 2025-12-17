Boudry veut valoriser la plus ancienne église de la région

C’est par elle que le Christianisme s’est implanté dans le canton de Neuchâtel. L’église de Pontareuse est la plus ancienne de la région. Détruite en 1647, il ne reste plus que des ruines et une stèle qui rappelle sa présence. Aux yeux de la Commune de Boudry, les vestiges et l’histoire de cet édifice méritent d’être mieux connus. C’est en ce sens que lundi soir, le Conseil général a accepté un crédit de 18'500 francs pour acheter la parcelle viticole de 900m2 sur laquelle se situait cette ancienne église.





Un intérêt patrimonial et historique reconnu

À la demande du Conseil communal, l’ancien conservateur du musée de l’Areuse, Pierre-Henri Béguin, a réalisé un travail de recherche pour dénicher des éléments historiques de cette chapelle. L’ancienne église de Pontareuse a été fondée au temps des Romains et se situait sur la Vy d’Etra Bâle-Genève. « Un lieu de transit important », relate Pascal Chapuisod, conseiller communal à Boudry.

Les siècles passent… En 1343, la Ville de Boudry est fondée, supplantant le hameau de Pontareuse qui peu à peu disparait. Mais les fidèles continuent à se rendre dans ce lieu désormais isolé de toute habitation. Deux siècles plus tard, la paroisse de Boudry passe à la Réforme. Dès lors le culte remplace la messe. L’état de l’édifice se dégrade. En 1645, les gens de Boudry obtiennent de pouvoir construire un temple au sein de leur ville. Deux ans plus tard, l’église de Pontareuse, désaffectée, n’a plus lieu d’être et est démolie. « Des pierres de l’édifice ont d’ailleurs été utilisées pour construire le temple actuel de Boudry », souligne le conseiller communal.

Depuis 2019, le site est mis sous protection. Pascal Chapuisod précise ce que la Ville de Boudry souhaite désormais faire de cette parcelle. « Il y a un intérêt viticole pour davantage garnir notre petite cave communale. Et on aimerait surtout mettre en valeur les restes de cette église, la faire revivre. »