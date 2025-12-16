Un prix et plusieurs projets pour Félix Fivaz

De nombreuses collaborations

Félix Fivaz travaille depuis toujours sur de nombreux projets et avec de multiples musiciens et chanteurs. Il n’a pas de style défini. « C’est plutôt une approche qu’un style de musique à proprement parler. J’ai fait du rock comme tous les adolescents et ensuite j’ai appris le jazz en devenant professionnel. Et c’est un toucher, une approche du son que j’essaye d’apporter dans tout ce que je fais. »

Félix Fivaz a de nombreux projets sur le feu. « J’aime beaucoup travailler avec d’autres gens. C’est plus enrichissant que de travailler seul, même si je pense que j’ai besoin un peu des deux. (…) Je collabore beaucoup avec de gens qui chantent. Et là, j’ai quatre ou cinq morceaux qui sont dans le pipeline. Et un nouvel album, mais ça, c’est pour dans un peu plus longtemps. » C’est d’ailleurs dans ce projet que le musicien va investir le Prix des musiques actuelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds. /sma