Quand les perceuses côtoient les cloches à Bôle

Le temple ne fermera donc pas ses portes jusqu’à la fin des travaux prévus pour Pâques 2026.





Une histoire à conservée

L’Office cantonal du patrimoine bâti et immatériel supervise les travaux. « Notre rôle est de suivre tous les travaux des bâtiments qui sont sous protection cantonale et le temple de Bôle en fait partie », explique Marie Majeux, architecte et collaboratrice scientifique à l’OCPI. « On doit trouver l’équilibre entre les normes de construction actuelles et la tradition constructive du bâtiment », ajoute l’architecte. Dans le cas du temple de Bôle, les contraintes étaient moindres, estime la collaboratrice scientifique de l’OCPI, car la toiture est refaite à l’identique.

De maison de commune à temple, en passant par salle de classe, le bâtiment du centre de Bôle a une histoire particulière, nous apprend Christian de Reynier, archéologue et collaborateur scientifique à l’OCPI. Il a eu toutes sortes de fonctions, mais son origine reste floue. La plus ancienne mention de travaux remonte à 1639.