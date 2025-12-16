« Les Experts » : comment trouver l’équilibre sans renoncer au plaisir durant les fêtes de fin d’année

Durant les fêtes, l’enchaînement des repas riches peut rapidement donner l’impression de ne jamais retrouver la sensation de faim. Pour Maude Cruz, la clé réside avant tout dans l’adaptation et l’écoute de son corps. Entre deux invitations, inutile de « compenser » par des restrictions drastiques : mieux vaut privilégier des repas plus légers, riches en légumes, bien s’hydrater et respecter les signaux de satiété. La diététicienne rappelle que ce sont rarement les quelques jours festifs qui entraînent une prise de poids durable, mais plutôt le déséquilibre qui peut s’installer avant et surtout après les fêtes, lorsque les excès se prolongent sans retour progressif à une alimentation habituelle.

Autre idée reçue tenace : sauter un repas le lendemain d’un dîner copieux en guise de réparation. Une fausse bonne solution, selon Maude Cruz, qui peut au contraire perturber le métabolisme et favoriser des fringales incontrôlées. Elle recommande plutôt de reprendre un rythme normal, sans culpabilité, en misant sur la régularité et la diversité alimentaire. Ses conseils sont simples et réalistes : manger en pleine conscience, savourer sans se priver, et accepter que les fêtes soient un moment d’exception. Car au final, rappelle-t-elle, l’équilibre alimentaire se construit sur la durée — et non sur quelques repas festifs partagés dans la convivialité.