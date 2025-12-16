« Les Experts » : comment trouver l’équilibre sans renoncer au plaisir durant les fêtes de fin d’année

Repas copieux, invitations à répétition, desserts à profusion. À l’approche des fêtes, beaucoup ...
« Les Experts » : comment trouver l’équilibre sans renoncer au plaisir durant les fêtes de fin d’année

Repas copieux, invitations à répétition, desserts à profusion. À l’approche des fêtes, beaucoup redoutent les excès et la prise de poids. Pourtant, selon Maude Cruz, diététicienne ASDD chez Littoral Therapy à Boudry, il est tout à fait possible de profiter pleinement de cette période sans culpabiliser ni déséquilibrer durablement son alimentation.

Maude Cruz, diététicienne ASDD chez Littoral Therapy à Boudry, dans « La Matinale ». Maude Cruz, diététicienne ASDD chez Littoral Therapy à Boudry, dans « La Matinale ».

Durant les fêtes, l’enchaînement des repas riches peut rapidement donner l’impression de ne jamais retrouver la sensation de faim. Pour Maude Cruz, la clé réside avant tout dans l’adaptation et l’écoute de son corps. Entre deux invitations, inutile de « compenser » par des restrictions drastiques : mieux vaut privilégier des repas plus légers, riches en légumes, bien s’hydrater et respecter les signaux de satiété. La diététicienne rappelle que ce sont rarement les quelques jours festifs qui entraînent une prise de poids durable, mais plutôt le déséquilibre qui peut s’installer avant et surtout après les fêtes, lorsque les excès se prolongent sans retour progressif à une alimentation habituelle.

Autre idée reçue tenace : sauter un repas le lendemain d’un dîner copieux en guise de réparation. Une fausse bonne solution, selon Maude Cruz, qui peut au contraire perturber le métabolisme et favoriser des fringales incontrôlées. Elle recommande plutôt de reprendre un rythme normal, sans culpabilité, en misant sur la régularité et la diversité alimentaire. Ses conseils sont simples et réalistes : manger en pleine conscience, savourer sans se priver, et accepter que les fêtes soient un moment d’exception. Car au final, rappelle-t-elle, l’équilibre alimentaire se construit sur la durée — et non sur quelques repas festifs partagés dans la convivialité.

Entretien avec Maude Cruz :

« Les Experts » seront de retour dans « La Matinale » en 2026. /rde


 

Actualités suivantes

Baisse des effectifs dans l’horlogerie

Baisse des effectifs dans l’horlogerie

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 07:30

Médecin chaux-de-fonnier de retour devant la justice

Médecin chaux-de-fonnier de retour devant la justice

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 08:42

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:53

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:50

Articles les plus lus

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 18:29

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:50

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:53

Médecin chaux-de-fonnier de retour devant la justice

Médecin chaux-de-fonnier de retour devant la justice

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 08:42

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:53

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 18:29

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Le législatif de Val-de-Travers améliore le budget 2026

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:50

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Budget adopté sans sourciller à Val-de-Ruz

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 06:53

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Les chimpanzés dorment plus longtemps en groupe

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 14:54

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Le bus des neiges reprend du service au Val-de-Travers

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 15:53

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

L'art de John Howe au service de la Tour du fantastique

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 18:29

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Le NIFFF sera dirigé par un duo

Région    Actualisé le 16.12.2025 - 09:36