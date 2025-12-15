« La grande interview » : Guy Parmelin

Le conseiller fédéral était l’invité de « La grande interview » mensuelle de nos correspondants ...
« La grande interview » : Guy Parmelin

Le conseiller fédéral était l’invité de « La grande interview » mensuelle de nos correspondants parlementaires à Berne. L’UDC vaudois vient d’être élu pour la deuxième fois à la présidence de la Confédération.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin lors de la conférence de presse sur la diminution des droits de douane américains le 10 décembre 2025 à Berne. (Photo : Keystone / Anthony Anex) Le conseiller fédéral Guy Parmelin lors de la conférence de presse sur la diminution des droits de douane américains le 10 décembre 2025 à Berne. (Photo : Keystone / Anthony Anex)

Guy Parmelin sera le président de la Confédération pour l’année 2026. Il est l’invité ce mois-ci de « La grande interview » de Marie Vuilleumier, notre correspondante au Palais fédéral. Le Vaudois prendra ses fonctions sous les meilleurs auspices, après avoir été élu avec un score canon par l’Assemblée fédérale et être parvenu à faire baisser les droits de douane américains. Mais il ne se repose pas sur ses lauriers et voit plutôt les défis qui l’attendent. Notamment maintenir le dialogue avec les États-Unis.

Guy Parmelin : « C’est l’un des gros dossiers que l’on aura sur la table. »  

Ecouter le son

Ces dernières années, Guy Parmelin a conclu de nombreux accords de libre-échange et entend poursuivre sur cette lancée. Mais certains traités, notamment avec le Mercosur ou les États-Unis, suscitent l’inquiétude des agriculteurs suisses, car ils facilitent l’importation d’aliments à bas prix. Le conseiller fédéral se veut rassurant.

« On ne signe pas un accord de libre-échange contre une branche. »

Ecouter le son

Un entretien réalisé par notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu


 

Actualités suivantes

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Neuchâtel face à un défi financier de 200 millions

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 12:07

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 10:28

« Ma Commune à la Une » : Couvet

« Ma Commune à la Une » : Couvet

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 09:48

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:45

Articles les plus lus

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 07:27

« Ma Commune à la Une » : Couvet

« Ma Commune à la Une » : Couvet

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 09:48

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Le parking des Jeunes-Rives, c’est bientôt fini

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 10:28

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:45

Votre sapin de Noël est-il neuchâtelois ?

Votre sapin de Noël est-il neuchâtelois ?

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 06:51

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 07:27

« Ma Commune à la Une » : Couvet

« Ma Commune à la Une » : Couvet

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 09:48

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Fin de la traque pour l’homme recherché dans le Jura bernois

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 11:45

Les mammographies sauvées

Les mammographies sauvées

Région    Actualisé le 12.12.2025 - 16:45

La Chorale Faller ne chantera plus

La Chorale Faller ne chantera plus

Région    Actualisé le 13.12.2025 - 11:00

Votre sapin de Noël est-il neuchâtelois ?

Votre sapin de Noël est-il neuchâtelois ?

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 06:51

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Un homme toujours recherché après des coups de feu à Tavannes

Région    Actualisé le 15.12.2025 - 07:27