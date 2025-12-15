« La grande interview » : Guy Parmelin

Guy Parmelin sera le président de la Confédération pour l’année 2026. Il est l’invité ce mois-ci de « La grande interview » de Marie Vuilleumier, notre correspondante au Palais fédéral. Le Vaudois prendra ses fonctions sous les meilleurs auspices, après avoir été élu avec un score canon par l’Assemblée fédérale et être parvenu à faire baisser les droits de douane américains. Mais il ne se repose pas sur ses lauriers et voit plutôt les défis qui l’attendent. Notamment maintenir le dialogue avec les États-Unis.