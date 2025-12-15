« La grande interview » : Guy Parmelin

Le conseiller fédéral était l’invité de « La grande interview » mensuelle de nos correspondants parlementaires à Berne. L’UDC vaudois vient d’être élu pour la deuxième fois à la présidence de la Confédération.
Guy Parmelin sera le président de la Confédération pour l’année 2026. Il est l’invité ce mois-ci de « La grande interview » de Marie Vuilleumier, notre correspondante au Palais fédéral. Le Vaudois prendra ses fonctions sous les meilleurs auspices, après avoir été élu avec un score canon par l’Assemblée fédérale et être parvenu à faire baisser les droits de douane américains. Mais il ne se repose pas sur ses lauriers et voit plutôt les défis qui l’attendent. Notamment maintenir le dialogue avec les États-Unis.
Guy Parmelin : « C’est l’un des gros dossiers que l’on aura sur la table. »
Ces dernières années, Guy Parmelin a conclu de nombreux accords de libre-échange et entend poursuivre sur cette lancée. Mais certains traités, notamment avec le Mercosur ou les États-Unis, suscitent l’inquiétude des agriculteurs suisses, car ils facilitent l’importation d’aliments à bas prix. Le conseiller fédéral se veut rassurant.
« On ne signe pas un accord de libre-échange contre une branche. »
Un entretien réalisé par notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /mvu