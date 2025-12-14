Votre sapin de Noël est-il neuchâtelois ?

Si ça n’est pas encore fait, peut-être que vous allez installer un sapin de Noël dans votre salon ces prochains jours. Mais que savez-vous de celui que vous allez décorer et qui va vous accompagner durant les fêtes de fin d’année ? Connaissez-vous son origine, son âge, son nom ?

Il y a de fortes chances qu’il vienne de l’étranger, qu’il ait entre 8 et 10 ans et que ce soit un Nordmann. Mais cela n’est pas une fatalité.

Le canton de Neuchâtel compte plusieurs producteurs de sapins de Noël. L’un d’eux, Nicolas Dolder cultive ses conifères sur une parcelle de cinq hectares à proximité de son exploitation à Boudry.