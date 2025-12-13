La Chorale Faller ne chantera plus

Pendant 102 ans, la formation s’est approprié et a offert au public un vaste répertoire classique. Après le 17 décembre, ça sera terminé. Face à l’érosion des effectifs, le comité a décidé de dissoudre la Chorale Faller. Elle avait été créée en 1923 par le fondateur du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds.
Le Messie de Haendel, le Requiem de Mozart, des compositions de Bach, Beethoven, Schubert, Honegger ou encore Brahms, Vivaldi et Stravinsky, le répertoire de la Chorale Faller était dense. Était, parce que l’aventure est terminée. Le comité a voté au début du mois de décembre la dissolution de la formation. Elle était née en 1923 du regroupement de la Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et de la Société Mixte du Locle, toutes deux fondées par Charles Faller, à qui l’on doit aussi le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.
La Chorale Faller a, durant ses belles années, regroupé quelque 80 chanteurs. Ils se produisaient surtout dans le canton de Neuchâtel, mais aussi parfois un peu plus loin, jusqu’à Turku en Finlande, à Leipzig ou encore en Bourgogne.
Plusieurs directeurs se sont succédé à la tête de l’ensemble. Charles Faller a tenu la baguette jusqu’en 1967. Suivront son fils Robert Faller pendant 28 ans, puis Daniel Reichel, John Mortimer, Marcello Giannini, François Cattin et finalement, depuis 2007, Pascal Dober.
Cette disparition, « C’est triste pour la musique, pour la vie culturelle », analyse l’actuel chef. Il constate qu’il est « de plus en plus compliqué de mobiliser les gens hebdomadairement ». C’est pourtant indispensable lorsqu’on sait que la préparation d’un concert demande au moins une année de répétition.
Pascal Dober : « Se réunir toutes les semaines, ça demande beaucoup d’investissement de la part des personnes. »
Trouver de jeunes remplaçants aux membres vieillissants, c’est également un challenge. Il y a bien quelques chanteurs qui franchissent le pas. Mais ils ne sont pas nombreux et ne restent généralement pas assez longtemps pour assurer une relève suffisante.
« Les jeunes viennent pour un programme, puis après, ils partent pour le vaste monde. »
Aujourd’hui, il reste un noyau dur, une quinzaine de chanteurs qui seront présents lors de la dernière répétition le 17 décembre prochain. On est loin des 80 choristes qui ont permis à l’ensemble de mener de très grands projets.
« En termes d’identité, c’est assez cohérent de se dire que (…) la Chorale Faller, c’est terminé. »
La Chorale Faller disparait quelques mois avant le lancement de lcdf27. La question de poursuivre l’aventure le temps de cette grande fête de la culture s’est posée. Mais face à l’énergie qu’il aurait fallu déployer d’un côté et la dégringolade des effectifs de l’autre, « il y aurait eu beaucoup de risques », juge Pascal Dober.
« Il n’y avait pas de comité prêt à s’engager pour une pareille aventure. »
Pascal Dober dirigera la toute dernière répétition de la Chorale Faller le 17 décembre, à la chapelle Saint-Pierre de La Chaux-de-Fonds. Si en passant dans les parages les notes vous titillent les oreilles, n’hésitez pas à pousser la porte. /cwi