La Chorale Faller ne chantera plus

Le Messie de Haendel, le Requiem de Mozart, des compositions de Bach, Beethoven, Schubert, Honegger ou encore Brahms, Vivaldi et Stravinsky, le répertoire de la Chorale Faller était dense. Était, parce que l’aventure est terminée. Le comité a voté au début du mois de décembre la dissolution de la formation. Elle était née en 1923 du regroupement de la Société Chorale de La Chaux-de-Fonds et de la Société Mixte du Locle, toutes deux fondées par Charles Faller, à qui l’on doit aussi le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

La Chorale Faller a, durant ses belles années, regroupé quelque 80 chanteurs. Ils se produisaient surtout dans le canton de Neuchâtel, mais aussi parfois un peu plus loin, jusqu’à Turku en Finlande, à Leipzig ou encore en Bourgogne.

Plusieurs directeurs se sont succédé à la tête de l’ensemble. Charles Faller a tenu la baguette jusqu’en 1967. Suivront son fils Robert Faller pendant 28 ans, puis Daniel Reichel, John Mortimer, Marcello Giannini, François Cattin et finalement, depuis 2007, Pascal Dober.

Cette disparition, « C’est triste pour la musique, pour la vie culturelle », analyse l’actuel chef. Il constate qu’il est « de plus en plus compliqué de mobiliser les gens hebdomadairement ». C’est pourtant indispensable lorsqu’on sait que la préparation d’un concert demande au moins une année de répétition.