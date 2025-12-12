Les mammographies sauvées

On a évité le pire dans le domaine du dépistage du cancer du sein en Suisse. Le nouveau tarif médical Tardoc entre en vigueur le 1er janvier. Alors qu’il était en négociation, les propositions qui étaient sur la table menaçaient l’existence même des mammographies de dépistage. La question a fait l’objet d’une question lors de la dernière session du Grand Conseil neuchâtelois. « On craignait une baisse de rémunération de la mammographie de dépistage de l’ordre de 50% », explique Nathalie Fleury, la directrice de l’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE (ADC BEJUNE), active dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne. Selon elle, cette diminution de tarifs aurait vraisemblablement entraîné un désengagement des instituts de radiologie, en particulier les privés. Dans ces circonstances, de tels programmes de dépistage du cancer aurait pu disparaître en Suisse. Swiss Cancer Screening, la fédération faîtière à laquelle est affiliée l’ADC BEJUNE, n’était pas partie prenante des négociations sur le Tardoc. Elle a donc entrepris un effort de sensibilisation auprès des milieux concernés pour leur faire part des préoccupations du secteur. Un lobbying qui a porté ses fruits.