« Le monde en cause » : un football brésilien pas comme les autres

C’est un footballeur un peu particulier. Yuri de Carvalho da Silva, joueur du club de Goytacaz, a remporté dimanche dernier avec son équipe le titre de quatrième division du championnat de l’État de Rio de Janeiro. Une double victoire pour cet attaquant qui a quitté la prison il y a sept mois et qui rejoue avec un bracelet électronique à la cheville. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

