« Le monde en cause » : un football brésilien pas comme les autres

Yuri de Carvalho da Silva a remporté dimanche dernier avec son équipe un titre de quatrième division. Il a joué avec un bracelet électronique à la cheville.

Un match de football avait un goût particulier dimanche dernier au Brésil. (Image d'illustration). Un match de football avait un goût particulier dimanche dernier au Brésil. (Image d'illustration).

C’est un footballeur un peu particulier. Yuri de Carvalho da Silva, joueur du club de Goytacaz, a remporté dimanche dernier avec son équipe le titre de quatrième division du championnat de l’État de Rio de Janeiro. Une double victoire pour cet attaquant qui a quitté la prison il y a sept mois et qui rejoue avec un bracelet électronique à la cheville. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

