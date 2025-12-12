Le Landeron dit oui à la remise à neuf de la piscine

Un soutien sans hésitation pour la Piscine du Landeron de la part du législatif de la commune de l’Entre-deux-Lacs. Le Conseil général a approuvé à l’unanimité jeudi soir une demande de crédit de 970'000 francs pour mener différents travaux de remise à neuf des installations. Conformément aux statuts de la Fondation de la piscine du Landeron, cette somme ne va pas financer le chantier directement, mais elle est libérée sous forme d’emprunt à cette entité. C’est elle-même qui va planifier les interventions, qui devraient être étalées sur deux avant-saisons. La piscine n’a plus connu de rénovation majeure depuis 17 ans et les derniers aménagements remontent à sept ans. /jhi