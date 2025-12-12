Le Landeron dit oui à la remise à neuf de la piscine

La Piscine du Landeron a grand besoin d’un coup de neuf. Le Conseil général a accepté jeudi ...
Le Landeron dit oui à la remise à neuf de la piscine

La Piscine du Landeron a grand besoin d’un coup de neuf. Le Conseil général a accepté jeudi de contracter un emprunt de 970'000 francs pour ce chantier.

Les installations n'ont pas subi d'intervention depuis des années. (Photo : archives). Les installations n'ont pas subi d'intervention depuis des années. (Photo : archives).

Un soutien sans hésitation pour la Piscine du Landeron de la part du législatif de la commune de l’Entre-deux-Lacs. Le Conseil général a approuvé à l’unanimité jeudi soir une demande de crédit de 970'000 francs pour mener différents travaux de remise à neuf des installations. Conformément aux statuts de la Fondation de la piscine du Landeron, cette somme ne va pas financer le chantier directement, mais elle est libérée sous forme d’emprunt à cette entité. C’est elle-même qui va planifier les interventions, qui devraient être étalées sur deux avant-saisons. La piscine n’a plus connu de rénovation majeure depuis 17 ans et les derniers aménagements remontent à sept ans. /jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un budget qui divise au Locle

Un budget qui divise au Locle

Région    Actualisé le 12.12.2025 - 02:26

Neuchâtel a perdu 60% de ses vergers en 40 ans

Neuchâtel a perdu 60% de ses vergers en 40 ans

Région    Actualisé le 11.12.2025 - 18:55

« En boîte » : The 4 Fellows

« En boîte » : The 4 Fellows

Région    Actualisé le 11.12.2025 - 18:53

Deux initiatives récompensées par le prix « Salut l’étranger » à Neuchâtel

Deux initiatives récompensées par le prix « Salut l’étranger » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 11.12.2025 - 16:45

Articles les plus lus

Les « Etudiants Ressource Relais » au secours des élèves de l’Unine

Les « Etudiants Ressource Relais » au secours des élèves de l’Unine

Région    Actualisé le 11.12.2025 - 16:32

Deux initiatives récompensées par le prix « Salut l’étranger » à Neuchâtel

Deux initiatives récompensées par le prix « Salut l’étranger » à Neuchâtel

Région    Actualisé le 11.12.2025 - 16:45

« En boîte » : The 4 Fellows

« En boîte » : The 4 Fellows

Région    Actualisé le 11.12.2025 - 18:53

Neuchâtel a perdu 60% de ses vergers en 40 ans

Neuchâtel a perdu 60% de ses vergers en 40 ans

Région    Actualisé le 11.12.2025 - 18:55