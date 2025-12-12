Des écoles secrètes en Afghanistan

Des risques pour les enseignantes

En août 2021, avec l’arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan, Zekria Farzad a décidé de mettre sur pied des écoles secrètes dans le pays. L’association The Wave of Hope y a ouvert neuf écoles. Elles scolarisent chacune entre 100 et 300 jeunes filles. Zekria Farzad a expliqué qu’il est important « qu’elles ne perdent pas le rêve de fréquenter les salles de classe ». Mais ce combat n’est pas sans risque pour les enseignantes. « La plupart d’entre elles ont été renvoyées de leur poste par les talibans. Et, elles ont accepté de prendre des risques, en expliquant qu’elles n’avaient rien à perdre. Deux de nos écoles ont dû fermer. Le mari d’une de nos enseignantes a été emprisonné. Et une autre école a dû déménager. » Zekria Farzad relève que son action est soutenue par la population. « De sorte que même certains talibans envoient leurs filles dans nos écoles. »

La présentation de l’association The Wave of Hope et ses écoles secrètes en Afghanistan se tient vendredi dès 18h à LAMAR, rue de la Coquemène 1 à Neuchâtel. Un repas, réalisé par Zekria Farzad, est organisé à l’issue de cette rencontre. Le prix est libre. L’argent récolté servira à financer ces structures. /sma