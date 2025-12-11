Un rabais exceptionnel pour les propriétaires

L’ECAP a une bonne nouvelle pour les propriétaires du canton de Neuchâtel. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention l’annonce jeudi dans un communiqué : il vient d’adresser les factures annuelles des primes à plus de 52'000 assurés. Avec une surprise : tous les propriétaires bénéficient cette année d’un rabais exceptionnel de 15% sur la prime de base. Au total, cela correspond à un rabais de plus de 2 millions et demi de francs.

Deux facteurs expliquent cette situation : un nombre de sinistres inhabituellement faibles lors de l’année écoulée et une évolution positive des marchés financiers. Ainsi, l’ECAP relève qu’alors que les dommages annuels sont budgétés à 16 millions de francs, ceux de 2025 ne devraient pas dépasser la moitié de ce montant. En-dehors de la tempête du 15 juin, aucun épisode n’a causé de dommages massifs. On ne déplore pas non plus d’incendies notables. /comm-jhi