Un rabais exceptionnel pour les propriétaires

En raison du faible nombre d’accidents, l’Établissement cantonal d’assurance et de prévention fait bénéficier tous les assurés du canton d’un rabais de 15%.

Festi'neuch avait souffert de la tempête du 15 juin, l'événement naturel le plus remarquable de l'année aux yeux de l'ECAP. (Photo : archives). Festi'neuch avait souffert de la tempête du 15 juin, l'événement naturel le plus remarquable de l'année aux yeux de l'ECAP. (Photo : archives).

L’ECAP a une bonne nouvelle pour les propriétaires du canton de Neuchâtel. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention l’annonce jeudi dans un communiqué : il vient d’adresser les factures annuelles des primes à plus de 52'000 assurés. Avec une surprise : tous les propriétaires bénéficient cette année d’un rabais exceptionnel de 15% sur la prime de base. Au total, cela correspond à un rabais de plus de 2 millions et demi de francs.

Deux facteurs expliquent cette situation : un nombre de sinistres inhabituellement faibles lors de l’année écoulée et une évolution positive des marchés financiers. Ainsi, l’ECAP relève qu’alors que les dommages annuels sont budgétés à 16 millions de francs, ceux de 2025 ne devraient pas dépasser la moitié de ce montant. En-dehors de la tempête du 15 juin, aucun épisode n’a causé de dommages massifs. On ne déplore pas non plus d’incendies notables. /comm-jhi


 

