Droits de douane : soulagée, la CNCI en attend plus de la Confédération

Une bonne nouvelle qui ne représente qu’une étape. Le président de la CNCI accueille avec soulagement le passage de 39% à 15% des taxes douanières américaines. La Chambre du commerce et de l’industrie attend de la Confédération qu’elle poursuive ses efforts pour faire encore diminuer ce taux.
C’est un ouf de soulagement pour l’industrie exportatrice suisse en général et neuchâteloise en particulier. Les droits de douane américains sont passés de 39% à 15% avec effet rétroactif au 14 novembre. L’annonce a été faite mercredi par la Confédération.
Le taux reste toutefois très élevé, estime le président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). David Guenin attend de la Confédération qu’elle poursuive son travail pour améliorer encore la situation. Il rappelle qu’avant le mois d’août, les droits de douane entre la Suisse et les États-Unis étaient proches de zéro.
David Guenin : « On souffre aussi au niveau de l’exportation de la faiblesse du dollar. »
L’effet positif de ce taux à 15%, salue David Guenin, c’est qu’il met l’exportation suisse au même niveau que les pays européens. Le président de la CNCI souligne un autre « élément très positif » : la baisse des droits de douane américains va « libérer un certain nombre de commandes qui avaient été mises en stand-by durant cette période ». Certains projets mis de côté en attendant une baisse pourront aussi être relancés, se réjouit-il.
Cette diminution des droits de douane américains est rétroactive à partir du 14 novembre. Il incombera sans doute aux entreprises d’entreprendre les démarches pour récupérer les taxes payées en plus à partir de cette date.
« Ça risque d’être des démarches administratives compliquées. »
On notera encore que mercredi le ministre de l’Économie, Guy Parmelin a prévenu que la Suisse n’était pas à l’abri de nouvelles exigences de la part de Washington. Et ce tant que l’accord actuel n’était pas transformé en accord commercial juridiquement contraignant. « On compte sur nos politiciens pour qu’un certain nombre de garde-fous soit mis et qu’on soit fort dans les négociations », conclut David Guenin. /cwi