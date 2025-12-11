Droits de douane : soulagée, la CNCI en attend plus de la Confédération

C’est un ouf de soulagement pour l’industrie exportatrice suisse en général et neuchâteloise en particulier. Les droits de douane américains sont passés de 39% à 15% avec effet rétroactif au 14 novembre. L’annonce a été faite mercredi par la Confédération.

Le taux reste toutefois très élevé, estime le président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie (CNCI). David Guenin attend de la Confédération qu’elle poursuive son travail pour améliorer encore la situation. Il rappelle qu’avant le mois d’août, les droits de douane entre la Suisse et les États-Unis étaient proches de zéro.