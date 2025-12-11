Deux initiatives récompensées par le prix « Salut l’étranger » à Neuchâtel

Deux institutions qualifiées « d’exemplaires » en termes d’engagement citoyen. Le prix interculturel neuchâtelois « Salut l’étranger » 2025 a été attribué au Lieu Autogéré Multiculturel d’Accueil et de Rencontre (AMAR) à Neuchâtel et à la Maison de Santé à La Chaux-de-Fonds. Pour la 31e édition du prix, les récompenses ont été remises par la conseillère d'État Florence Nater ce jeudi à Neuchâtel, selon un communiqué transmis par autorités cantonales.

Les deux lauréats ont été salués pour « leur engagement remarquable et leur travail bénévole au quotidien en faveur des personnes vulnérables », souligne le communiqué. Un montant de 3'500 francs leur est attribué, pour soutenir leurs activités.

L'AMAR, créé en 2016 à Neuchâtel, est un lieu d'accueil et de rencontres qui favorise l’échange entre nouveaux arrivants et population locale, selon le communiqué. Assuré intégralement par des bénévoles, il propose notamment des cours de langue, un magasin gratuit, une bibliothèque et des permanences sociales. La Maison de Santé, née en 2015 à La Chaux-de-Fonds, facilite l'accès aux soins pour les personnes sans papiers et vivant dans la précarité. Elle offre des consultations médico-sociales et un accompagnement basé sur « l’écoute, le respect et la dignité ». Entre 2023 et 2025, elle a également assuré le suivi médical de réfugiés ukrainiens au Centre cantonal de premier accueil de Perreux. /comm-pch