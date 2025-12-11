« C’est quoi ton association » : Amis de la Famille Rwandaise

Née d’un élan de cœur, l’Association des Amis de la Famille Rwandaise, basée à Delley dans le canton de Fribourg, s’est construit une mission claire : tendre la main aux familles les plus vulnérables de Byumba, au Rwanda. Sous l’impulsion de sa présidente Delphine Ibemaso, l’association a misé sur des solutions simples mais profondément impactantes, à commencer par la « banque des chèvres ». Une chèvre offerte à une famille, un premier chevreau transmis à une autre : un système solidaire qui améliore l’agriculture, augmente l’autonomie alimentaire et offre une petite réserve financière pour faire face aux imprévus. À cela s’ajoutent des gestes tout aussi essentiels : pour seulement 5 francs, l’association finance une année d’assurance maladie pour deux personnes, un soutien vital dans une région où l’accès aux soins reste limité.

Au fil des années, les actions se sont diversifiées pour répondre aux défis du quotidien : autonomisation des femmes via un atelier de couture, tricot et vannerie, soutien administratif, ainsi que parrainage scolaire pour plus d’une centaine d’élèves, de la primaire au secondaire. Une organisation gérée depuis la Suisse par 75 membres motivés, dont Bernadette Déjardin, bénévole de longue date. Si l’association fonctionne avec des moyens modestes, son impact, lui, est considérable : chaque don permet à une famille de respirer, à une femme de se former, à un enfant d’accéder à l’éducation. Une démonstration éclatante que la solidarité n’a pas de frontières — et qu’un petit geste peut, réellement, changer une vie.