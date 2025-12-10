Une séquence pédagogique pour décrypter la « dark romance »

Les bureaux romands de l’égalité publient une nouvelle séquence pédagogique destinée aux élèves du secondaire I et II pour les sensibiliser aux risques liés à la « dark romance ». Le 10 décembre marque la fin des 16 jours contre la violence basée sur le genre institués par ONU Femmes. À cette occasion, la Conférence romande des bureaux de l’égalité (egalite.ch) lance un outil destiné au corps enseignant pour sensibiliser aux risques de la « dark romance ».

Les titres de ce type particulier de littérature sentimentale figurent régulièrement parmi les meilleures ventes en Suisse, en particulier auprès des adolescentes. Cette « romance sombre » met en scène des aventures marquées par de la violence psychologique, physique et sexuelle exercée par des hommes sur des femmes, indique le communiqué, dépassant largement les clichés habituels des fictions adolescentes. Certains actes décrits sont ouvertement violents, abusifs voire punissables par la loi.





Une séquence pédagogique pour aiguiser l’esprit critique

Dans un contexte de hausse des victimes d’abus sexuels chez les jeunes, le Bureau vaudois de l'égalité a identifié la nécessité de créer une activité pédagogique sur le sujet dans le cadre du matériel L’école de l’égalité, développé par la Conférence romande des bureaux de l’égalité. La séquence, pensée pour le secondaire I et II, s’appuie sur le Plan d’études romand et invite les élèves à réfléchir à la notion de consentement. Le matériel L’école de l’égalité, reconnu comme ressource complémentaire par la CIIP, est téléchargeable gratuitement sur egalite.ch. /comm-tna