Une séquence pédagogique pour décrypter la « dark romance »

Les bureaux romands de l’égalité lancent un nouvel outil pour aider les élèves à analyser la ...
Une séquence pédagogique pour décrypter la « dark romance »

Les bureaux romands de l’égalité lancent un nouvel outil pour aider les élèves à analyser la violence et la domination présentes dans ce genre de littérature.

La séquence pédagogique veut aider à développer l'esprit critique des jeunes face à ce genre de littérature. (Photo : illustration libre de droits) La séquence pédagogique veut aider à développer l'esprit critique des jeunes face à ce genre de littérature. (Photo : illustration libre de droits)

Les bureaux romands de l’égalité publient une nouvelle séquence pédagogique destinée aux élèves du secondaire I et II pour les sensibiliser aux risques liés à la « dark romance ». Le 10 décembre marque la fin des 16 jours contre la violence basée sur le genre institués par ONU Femmes. À cette occasion, la Conférence romande des bureaux de l’égalité (egalite.ch) lance un outil destiné au corps enseignant pour sensibiliser aux risques de la « dark romance ».

Les titres de ce type particulier de littérature sentimentale figurent régulièrement parmi les meilleures ventes en Suisse, en particulier auprès des adolescentes. Cette « romance sombre » met en scène des aventures marquées par de la violence psychologique, physique et sexuelle exercée par des hommes sur des femmes, indique le communiqué, dépassant largement les clichés habituels des fictions adolescentes. Certains actes décrits sont ouvertement violents, abusifs voire punissables par la loi.


Une séquence pédagogique pour aiguiser l’esprit critique

Dans un contexte de hausse des victimes d’abus sexuels chez les jeunes, le Bureau vaudois de l'égalité a identifié la nécessité de créer une activité pédagogique sur le sujet dans le cadre du matériel L’école de l’égalité, développé par la Conférence romande des bureaux de l’égalité. La séquence, pensée pour le secondaire I et II, s’appuie sur le Plan d’études romand et invite les élèves à réfléchir à la notion de consentement. Le matériel L’école de l’égalité, reconnu comme ressource complémentaire par la CIIP, est téléchargeable gratuitement sur egalite.ch. /comm-tna


Actualisé le

 

Actualités suivantes

MusicÔvignes grandit et passe à deux soirées en 2026

MusicÔvignes grandit et passe à deux soirées en 2026

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 12:05

L’aide sociale reprend l’ascenseur en 2025 dans le canton de Neuchâtel

L’aide sociale reprend l’ascenseur en 2025 dans le canton de Neuchâtel

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 12:00

Le ski alpinisme suisse vise des médailles aux JO

Le ski alpinisme suisse vise des médailles aux JO

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 11:42

Dégagement de fumée au Café de la Poste à Fleurier

Dégagement de fumée au Café de la Poste à Fleurier

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 11:43

Articles les plus lus

La FM n'a pas dit son dernier mot

La FM n'a pas dit son dernier mot

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 09:52

Perdu dans le brouillard, il se gare dans la cour d’école à Cormondrèche

Perdu dans le brouillard, il se gare dans la cour d’école à Cormondrèche

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 11:29

Dégagement de fumée au Café de la Poste à Fleurier

Dégagement de fumée au Café de la Poste à Fleurier

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 11:43

Une séquence pédagogique pour décrypter la « dark romance »

Une séquence pédagogique pour décrypter la « dark romance »

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 12:14

Le Corbak soufflera ses 30 bougies

Le Corbak soufflera ses 30 bougies

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 16:30

Neuchâtel : coachs de circulation pour les écoliers

Neuchâtel : coachs de circulation pour les écoliers

Région    Actualisé le 09.12.2025 - 17:26

La FM n'a pas dit son dernier mot

La FM n'a pas dit son dernier mot

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 09:52

Perdu dans le brouillard, il se gare dans la cour d’école à Cormondrèche

Perdu dans le brouillard, il se gare dans la cour d’école à Cormondrèche

Région    Actualisé le 10.12.2025 - 11:29