Un recours au Tribunal Fédéral pour le pôle économique « Littoral Est » ?

C’est une question qui se pose au lendemain de l'annonce du rejet, par le Tribunal cantonal, du recours déposé contre le futur pôle économique à Laténa. Fernand Cuche, ancien conseiller national, ancien conseiller d’État et membre de l’Association La Tène en Transition, estime à titre personnel qu’il faudrait aller plus loin.
C’est un nouveau revers pour les opposants au pôle économique « Littoral Est » à Laténa. Le Tribunal cantonal a balayé le recours de l’Association La Tène en Transition. L'annonce a été faite mardi par le Conseil d'État neuchâtelois. Le groupe opposé au projet contestait les bases de cette idée portée par le Canton, estimant notamment que son impact territorial et environnemental n’était pas suffisamment pris en compte. Ces arguments ont toutefois été écartés par le Tribunal cantonal.
Une décision jugée incompréhensible par Fernand Cuche, opposant au projet et membre de l’association, qui envisage la suite du combat : « Ma position personnelle est qu'il faut recourir au Tribunal fédéral concernant l'extension de cette zone industrielle. Il se profile de façon de plus en plus évidente la nécessité de conserver les meilleures terres productives sur l'ensemble de la planète. Et tout le monde, toutes les organisations, toutes les entités politiques doivent participer à cet effort. »
Fernand Cuche : « J’ai pas mal d'incompréhensions en ce qui concerne la prise de position du Conseil d'État. »
Du côté de l’Association La Tène en Transition, la question du recours reste ouverte. Sa présidente, Sylvie Perrin Amstutz, précise par SMS : « En tant qu’association, nous allons prendre connaissance du contenu qui a motivé le rejet de notre recours par le Tribunal cantonal avant de nous exprimer. »
Le pôle économique « Littoral Est » est considéré par le Conseil d’État comme un élément clé du développement cantonal. Situé à Laténa, il doit accueillir à terme des activités économiques destinées à renforcer l’attractivité du Littoral neuchâtelois. Le Canton affirme que la planification répond à la forte pression foncière et à la nécessité de mettre à disposition des surfaces adaptées pour les entreprises. Un argument que rejette Fernand Cuche.
« Ce n'est pas l’industrie qui apporte la nourriture sur la table. L'industrie apporte, pour celles et ceux qui y travaillent, la capacité d'acheter de la nourriture », estime-t-il. « Ce n’est plus un enjeu très local qu'on ne peut voir qu'au travers du prisme des intérêts du Canton, c'est un intérêt important pour l'avenir de l'humanité. […] C'est une question de survie […] et il faut participer à cet effort », ajoute l’ancien conseiller d’État.
Fernand Cuche : « C'est un effort qui se réfère à la solidarité humanitaire de celles et ceux qui peuplent cette planète. »
Le rejet du recours permet au projet de pôle économique de poursuivre son chemin administratif. Reste à savoir si le dossier sera porté devant le Tribunal fédéral dans les semaines à venir. /yca