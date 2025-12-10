Un recours au Tribunal Fédéral pour le pôle économique « Littoral Est » ?

Du côté de l’Association La Tène en Transition, la question du recours reste ouverte. Sa présidente, Sylvie Perrin Amstutz, précise par SMS : « En tant qu’association, nous allons prendre connaissance du contenu qui a motivé le rejet de notre recours par le Tribunal cantonal avant de nous exprimer. »

Le pôle économique « Littoral Est » est considéré par le Conseil d’État comme un élément clé du développement cantonal. Situé à Laténa, il doit accueillir à terme des activités économiques destinées à renforcer l’attractivité du Littoral neuchâtelois. Le Canton affirme que la planification répond à la forte pression foncière et à la nécessité de mettre à disposition des surfaces adaptées pour les entreprises. Un argument que rejette Fernand Cuche.

« Ce n'est pas l’industrie qui apporte la nourriture sur la table. L'industrie apporte, pour celles et ceux qui y travaillent, la capacité d'acheter de la nourriture », estime-t-il. « Ce n’est plus un enjeu très local qu'on ne peut voir qu'au travers du prisme des intérêts du Canton, c'est un intérêt important pour l'avenir de l'humanité. […] C'est une question de survie […] et il faut participer à cet effort », ajoute l’ancien conseiller d’État.