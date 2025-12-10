Perdu dans le brouillard, il se gare dans la cour d’école à Cormondrèche

Stupéfaction mardi matin aux abords du collège des Safrières à Colombier. À l’heure où les écoliers entraient en classe, plusieurs patrouilles de police étaient présentes sur les lieux. La raison de cette mobilisation : la présence d’une voiture en plein milieu de la cour de récréation, à proximité d’un des deux buts de football.

Comme l’a confirmé la Police neuchâteloise mercredi matin, un homme âgé de 84 ans, domicilié sur le Littoral neuchâtelois, a été retrouvé à l’intérieur du véhicule. La conclusion d’une virée insolite : pendant la nuit, l’individu avait pris le volant alors qu’un épais brouillard régnait sur toute une partie du Littoral neuchâtelois. Vraisemblablement déboussolé, il s’est alors perdu et a fini par rentrer dans le périmètre du collège, interdit aux véhicules, mais dépourvu d’infrastructures destinées à prévenir ce type d’intrusion. Sa voiture a dévalé un talus avant d’être arrêtée par le but en métal où il a terminé sa course. Il aurait ensuite passé le reste de la nuit dans l’habitacle de sa voiture.

Ce n’était qu’une demi-surprise pour la gendarmerie, qui avait reçu un avis de disparition de la part de la famille du senior après que celui-ci avait quitté son domicile en voiture. Les patrouilles étaient ainsi avisées qu’il pouvait se trouver dans le périmètre. Une fois qu’il a été retrouvé, l’homme a été amené à l’hôpital pour un contrôle. /jpp-jhi