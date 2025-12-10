MusicÔvignes grandit et passe à deux soirées en 2026

Deux jours au lieu d'un seul pour faire face à la demande croissante. Ce mercredi, le festival musicÔvignes a confirmé que la troisième édition se déroulera les 21 et 22 août 2026 au cœur des vignes de Cressier. Le passage à deux soirées marque une étape importante pour un événement qui revendique toujours « proximité, authenticité et convivialité ». Dans son communiqué la manifestation indique que ce changement doit permettre de répondre à une demande croissante tout en préservant l’esprit du festival.

Les organisateurs indiquent également que les pass 2 jours sont déjà en vente, en quantités limitées. Autre nouveauté, les billets de soutien « La Grappe » font leur apparition. Ils offrent une dégustation privée à la vinothèque de la Cave des Lauriers, suivie d’un accès privilégié à une terrasse avec vue sur la Scène du Château. Ces billets sont également proposés en quantité très limitée afin de soutenir le développement du festival. Les billets journaliers seront mis en vente en février 2026, en même temps que la programmation, qui dévoilera les artistes attendus sur les deux scènes du festival. /comm-tna