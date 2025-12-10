Dégagement de fumée au Café de la Poste à Fleurier

Alerte mardi soir dans l’immeuble du Café de la Poste à Fleurier. Vers 18h40, un dégagement de fumée s’est produit dans une chambre située au deuxième étage du bâtiment de la Grand-Rue 17, donnant sur la place du Marché, comme l’indique la Police neuchâteloise dans un communiqué publié mercredi matin. Alertés par la centrale neuchâteloise d’urgence, les pompiers sont intervenus avec un effectif de douze personnes et six véhicules. Par précaution, ils ont fait évacuer toutes les personnes présentes dans le bâtiment. L’incident a pu être maîtrisé rapidement et n’a fait aucun blessé. La police a ouvert une enquête pour déterminer l’origine et les circonstances du sinistre. /comm-jhi