Neuchâtel : coachs de circulation pour les écoliers

La Ville de Neuchâtel veut renforcer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école dès janvier. La commune a engagé trois coachs de circulation, qui travailleront en complément des patrouilleurs scolaires déjà en fonction.

Le dispositif de coachs en circulation vise à améliorer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. (Photo : KEYSTONE/MONIKA FLUECKIGER) Le dispositif de coachs en circulation vise à améliorer la sécurité des enfants sur le chemin de l'école. (Photo : KEYSTONE/MONIKA FLUECKIGER)

La Ville de Neuchâtel souhaite améliorer la sécurité des enfants sur le chemin de l’école dès janvier en engageant trois coachs de circulation, qui viendront renforcer l’action des patrouilleurs scolaires déjà en place. « La Ville s’appuie sur l’expérience de terrain de communes qui ont déjà mis en place ce dispositif dans les cantons de Vaud et du Valais », a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué.

Alors que les patrouilleurs se positionnent au milieu de la chaussée pour stopper les véhicules et indiquer aux enfants quand traverser, les coachs de circulation assumeront avant tout une mission éducative et d’encadrement. Ils se positionneront en retrait, sur le trottoir, à proximité des passages piétons ou aux abords des établissements scolaires, aux heures de début et de sorties des classes.

Ils seront situés à divers endroits stratégiques, comme vers les collèges des Safrières, de la Coudre et du Mail dans un premier temps. Le rôle des coaches est de superviser la traversée des enfants, qui se fera de manière autonome, et de les encourager à mettre en pratique les réflexes acquis lors de la formation dispensée par le service d’éducation routière de la police neuchâteloise.

En cas de besoin, le coach interviendra pour rappeler les bonnes pratiques. Les coachs de circulation seront reconnaissables grâce au port d’un gilet de sécurité, de couleur bleue, distinct de celui des patrouilleurs scolaires. /ATS


 

