Les horaires des guichets du pôle administratif cantonal adaptés

Dès le 5 janvier 2026, les horaires des guichets du pôle administratif cantonal de Tivoli, à Neuchâtel-Serrières, seront modifiés.

Le pôle administratif de Tivoli sera dès le 5 janvier ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 8h30 à 16h00. (Photo archives : État de Neuchâtel). Le pôle administratif de Tivoli sera dès le 5 janvier ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 8h30 à 16h00. (Photo archives : État de Neuchâtel).

De nouveaux horaires pour les guichets du pôle administratif cantonal. À la suite des retours d’expérience recueillis depuis l’ouverture du site en 2024, les heures d’ouverture au public ont été simplifiées et harmonisées, explique la Chancellerie d’État du canton de Neuchâtel ce mardi dans un communiqué. « Cette adaptation offrira davantage de lisibilité et correspondra mieux aux flux de fréquentation observés », ajoute-t-elle.

Les nouveaux horaires des guichets du pôle de Tivoli seront les suivants dès le 5 janvier 2026 : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, et le vendredi de 8h30 à 16h00.

« Cette adaptation vise à faciliter les démarches administratives en proposant un accès clair, cohérent et pratique aux guichets, tout en assurant une organisation efficiente pour les collaboratrices et collaborateurs de l’administration cantonale », explique encore la Chancellerie d’État. /comm-yca


